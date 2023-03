Doublement de l’autoroute 55 : un premier tronçon réaménagé cet été

Des opérations préparatoires de déboisement ont déjà commencé, mais il s'agira des premiers coups de pelle donnés directement sur la chaussée.

Les travaux sont divisés en cinq lots. Le lot visé par l’appel d’offres est situé au nord de l’autoroute 20 et s’étend sur une distance d’environ 1 km, , indique le gouvernement du Québec, par voie de communiqué.

« Le chantier comprendra également la construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales qui sera végétalisé afin de créer un habitat pour la faune. » — Une citation de Extrait du communiqué ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec

Québec a l’intention de doubler plus de 27 km de la 55 entre Bécancour et Saint-Eulalie, en plus de réaménager quatre intersections.

Le projet devrait se terminer en 2028 et des mises en service sont prévues progressivement à partir de 2025.

Le gouvernement caquiste a prévu 340 millions de dollars pour la réalisation de ces travaux.

Entre 15 000 et 18 000 véhicules empruntent cette route chaque jour, selon Québec.