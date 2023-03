Volkswagen ouvrira une usine de batteries pour véhicules électriques au Canada

Il s'agit de la première usine nord-américaine de batteries du constructeur européen.

L'ouverture de cette usine située au sud-est de London, prévue en 2027, permettra à Volkswagen d'avoir accès aux subventions américaines qui exigent que les batteries des véhicules électriques soient fabriquées avec des matériaux nord-américains.

L’annonce intervient six mois après la signature d’un protocole d’accord avec le Canada pour l’accès aux matières premières essentielles pour la fabrication des batteries. Le constructeur allemand s’était engagé en vertu de cet accord à implanter son usine sur le sol canadien.

Ce sera la première usine de fabrication de batteries en Amérique du Nord pour le constructeur allemand. Volkswagen et sa société de batterie PowerCo construiront ce qu’ils qualifient de giga-usine .

Une implantation rendue possible suite au passage d’une loi par la province modifiant les limites municipales d’un méga-site de 1500 acres dans le sud-ouest de l’Ontario.

Dans un communiqué commun, François-Philippe Champagne, le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et Vic Fedeli le ministre ontarien du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, ont salué la nouvelle qu’ils qualifient d’important vote de confiance envers le Canada et l’Ontario ainsi qu’envers nos efforts conjoints pour faire du pays et de la province des chefs de file mondiaux de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques .

Plus loin dans le communiqué, les deux ministres assurent que cet investissement est une étape importante alors que nous bâtissons un secteur des transports propres pour répondre à la demande nord-américaine et mondiale en véhicules à zéro émission .

L'usine de Volkswagen s'ajoutera à celle du conglomérat LG Energy Solution et Stellantis, qui doit ouvrir à Windsor d'ici 2025.