Le plus gros complexe sportif de Thunder Bay sera fermé pendant quatre mois

Le conseil municipal de la ville a approuvé ce vaste projet lors de sa dernière réunion. La fermeture débutera le 4 juin pour une durée approximative de quatre mois.

Les rénovations prévues sont financées à hauteur de 80 % par leprogramme fédéral pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. (Photo d'archives) Photo : CBC Matt Prokopchuk

Les travaux comprennent le remplacement de la chaudière, la mise à niveau de l’accessibilité, l'installation de nouvelles toilettes et de douches accessibles, la construction d'une nouvelle salle de bains neutre et universelle et d’un vestiaire pour les gens ayant des besoins spéciaux. Des réparations seront aussi effectuées sur les murs extérieurs.

Les travaux contribueront à réduire les coûts énergétiques du complexe, selon le superviseur des services de construction de la Ville, Kelvin Jankowski.

« En fait, les rénovations permettront d'économiser environ 128 000 $ par an en coûts d’énergie. » — Une citation de Kelvin Jankowski, superviseur des services de construction de la ville

Par ailleurs, nous sommes heureux d’améliorer l’accessibilité partout où nous le pouvons, surtout dans des installations sportives comme le Canada Games Complex , ajoute M. Jankowski.

Bien que le coût du projet soit évalué à environ 3 millions de dollars, 80 % de ce montant est couvert par le programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs du gouvernement fédéral, lancé en mai 2021.

Les cours de natation ainsi que les autres activités prévues pour ce printemps sont maintenus au calendrier, précise la Ville. Elle ajoute que tous les abonnements seront suspendus pendant la durée des rénovations et seront prolongés jusqu’à la réouverture du centre sportif.

Toutefois, les membres qui souhaitent annuler leur adhésion peuvent recevoir un crédit ou un remboursement, assure-t-elle.

Avec les informations de CBC News