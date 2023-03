La présidente de l’Université Memorial à T.-N.-L. se met en retrait de ses fonctions

La présidente de l’Université Memorial Vianne Timmons se met en retrait de son rôle en prenant un congé payé de six semaines après des réactions suite à une enquête de CBC News qui allègue qu’elle aurait prétendu pendant plusieurs années faire partie d’une communauté Mi’kmaq non reconnue.

Vianne Timmons s’est justifiée en répondant dans un communiqué publié lundi. Bien que j'ai indiqué que je ne suis pas Mi'kmaq et que je ne revendique pas d'identité autochtone, les questions sur mes intentions en identifiant mon ascendance autochtone et sur le fait de savoir si j'ai tiré profit du partage de ma compréhension de l'histoire de ma famille ont suscité d'importantes conversations sur notre campus et au-delà.

Elle explique qu’elle regrette sincèrement que le fait d'avoir raconté mon histoire ait pu causer de la peine ou de la confusion. Cela n'a jamais été mon intention et je présente mes excuses les plus sincères à ceux que j'ai touchés .

Selon elle, le partage de son histoire a toujours été [fait] dans un esprit de réconciliation, de curiosité, d'apprentissage continu et de respect des peuples autochtones .

Nombreuses réactions de la communauté

Quelques minutes avant la publication du communiqué de Vianne Timmons, le conseil d’administration de l’université avait également envoyé une déclaration indiquant qu’il allait réunir une table ronde avec les dirigeants autochtones.

Bien que nous ayons d’abord compris que la présidente Timmons ne revendiquait pas d'identité autochtone, nous avons reçu de nombreuses réactions de la part de la communauté , a déclaré Glenn Barnes, président du conseil d'administration de l'université, dans la déclaration.

Le conseil d’administration assure avoir une responsabilité envers les peuples autochtones d’approfondir les questionnements concernant les actions de la présidente .

Un processus mené par les populations autochtones

Dans une entrevue donnée à CBC News fin février, Vianne Timmons affirmait avoir toujours fait clairement savoir qu'elle n’avait jamais revendiqué l’identité Mi’kmaw mais seulement l’ascendance. Elle assurait également ne pas avoir tiré profit du fait d’avoir parlé de ses ancêtres ou d’avoir revendiqué son appartenance à une communauté autochtone non reconnue en Nouvelle-Écosse.

Glenn Barnes et Vianne Timmons ont tous deux affirmé que le processus devait être mené par les populations autochtones afin de recueillir leurs conseils et leurs connaissances.

Mme Timmons a demandé à être autorisée à prendre temporairement du recul par rapport à ses fonctions de présidente pendant le déroulement de la procédure.

Neil Bose, vice-président académique par intérim, assumera le rôle de président et de vice-chancelier par intérim.