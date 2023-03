106 M$ pour la réhabilitation du chemin de fer Québec Central

On le sait, le transport routier, non seulement ça met de la pression sur nos artères, la détérioration des routes et tout ça, mais ça émet plus de GES . Alors, c'est beaucoup plus commode et efficace d'un point de vue environnemental et économique d'avoir cette alternative rentable et durable du transport ferroviaire , a déclaré la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, lors d’une conférence de presse à Thetford Mines.

Le projet de réhabilitation du tronçon totalisant 58 km de rail inclut la reconstruction de 17 ponts ferroviaires et le remplacement de 102 ponceaux.

La pièce maîtresse consiste en la reconstruction d’un pont ferroviaire au-dessus de la rivière Chaudière à Vallée-Jonction pour lequel un appel d’offres sera lancé dès jeudi.

Un seul tronçon en activité

Le gouvernement provincial s’est porté acquéreur du chemin de fer Québec Central en 2007. Seule la portion située entre Charny et Sainte-Marie est actuellement en exploitation.

En 2019, Québec avait exprimé sa volonté de réhabiliter le réseau jusqu’à Thetford Mines afin d’offrir une solution de remplacement au transport de marchandises par véhicules lourds.

Geneviève Guilbault a indiqué que le transport de marchandises par voie ferroviaire était moins polluant que celui par camion. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Geneviève Guilbault a indiqué qu’elle visait un retour des trains dans la ville minière de Chaudière-Appalaches en 2025.

L’annonce de la ministre a été faite en présence de nombreux élus provinciaux et municipaux, dont la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau et la mairesse de Vallée-Jonction, Patricia Drouin.