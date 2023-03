Le nouveau système de réservations est lancé pour certains parcs nationaux

Les amateurs de camping peuvent réserver des places dans certains parcs nationaux pour le printemps et l'été avec le nouveau système de réservation de Parcs Canada.

Chaque parc a sa propre date de début des réservations entre aujourd'hui et le 13 avril.

Lundi matin, il était possible de réserver dans des parcs de la Colombie-Britannique et du Yukon, notamment le lac Kathleen, le Parc national Yoho, le Parc national du Mont-Revelstoke et la Réserve de parc national Pacific Rim.

Le Parc national Forillon, au Québec, sera le prochain à accepter des réservations de camping, le 15 mars à compter de 8 h, heure de l'Est.

Les autres provinces et territoires suivront au cours des prochains jours. La liste complète des dates de lancement des réservations se trouve sur le site Internet de Parcs Canada  (Nouvelle fenêtre) .

Pour la première fois, les utilisateurs du site de réservation de camping pouvaient se mettre dans une file d'attente sur la page web de Parcs Canada.

En raison de la nouvelle plateforme, toute personne souhaitant faire une réservation devra créer un nouveau compte.