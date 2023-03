Grève des professeurs : l’Université Laval dépose une offre de règlement

La direction de l’Université Laval a déposé une offre de règlement dimanche après-midi au Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval (SPUL) dans le but de mettre un terme au conflit de travail.

Les 1300 professeurs ont déclenché lundi matin une grève générale illimitée. L’offre patronale est toujours en analyse et une contre-offre devrait être déposée lundi après-midi.

L’offre concerne les salaires et les postes offerts. On l’attendait depuis des semaines. On a quelque chose avec lequel travailler, mais dans cette offre-là, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes , affirme le président du SPUL, Louis-Philippe Lampron.

Le président du Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval, Louis-Philippe Lampron. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les professeurs réclament l’ajout de 100 postes, une réduction de la charge de travail, une plus grande protection pour les employés vulnérables ainsi qu’une meilleure rémunération.

Incapacité de payer

La direction de l’Université Laval évalue que les demandes syndicales à 70 M$, uniquement pour l’an prochain et soutient qu’elles dépassent largement la capacité de payer de l’institution.

La partie patronale souligne que le ministère de l’Éducation a statué que la hausse des frais de scolarité doit être au maximum de 3 % cette année et qu’elle représentait 2,64 % l’année passée.

L’Université Laval a aussi enregistré une baisse de 0,5 % des inscriptions cette année et prévoit une autre réduction similaire du nombre d'étudiants l’an prochain.

André Darveau, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances et Cathia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Guerre de chiffres

Les demandes salariales du syndicat n'ont pas bougé depuis septembre dernier, même après qu'on ait fait des offres. On a fait une première offre à la mi-février, le seul retour qu'on a eu, c'est non. Ces demandes représentent pour la première année une augmentation de l'ordre de 20 % , affirme le vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances de l’Université Laval, André Darveau.

Le SPUL rétorque que l’Université a des moyens financiers plus grands qu’elle le prétend. Louis-Philippe Lampron martèle que l’institution a enregistré des surplus qui totalisent 257 M$ entre 2018 et 2022.

Il clame également que la masse salariale des dirigeants a augmenté de 96 % entre 2008 et 2018.

Chaque année, ce sont des excédents très, très, très importants qui sont dégagés par l’Université Laval. Le choix qui est fait, plutôt que de l’envoyer en salaires et en embauche de nouveaux profs, c’est de le transférer vers des fonds d’immobilisation ou de faire on ne sait pas quoi avec ces fonds-là , lance Louis-Philippe Lampron.

La première journée de grève générale illimitée était sous le thème de la conciliation travail-famille. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Les données avancées par le SPUL sont vivement contestées par la direction de l’Université Laval.

Il s'agit d'une mauvaise interprétation des chiffres. Concernant les surplus, on n'a aucun intérêt à accumuler de telles sommes. Le 96 % était aussi erroné. Il ne s'agit pas juste de la masse salariale de la haute direction, mais plutôt de l'ensemble des directions de l'Université. Au cours des dix dernières années, l'augmentation de la masse salariale de la haute direction était de l'ordre de 15 %, alors que celle des professeurs était de l'ordre de 23 % , mentionne André Darveau.

Les données ont été analysées et auditées par des experts de l’Université Laval. Elles montrent qu’entre 2008 et 2018, c’était 96 % d’augmentation de la masse salariale des dirigeants. On peut bien ensuite faire comme l’Université et regarder à partir de 2011 et dire que c’est moins pire, mais ça ne change rien au fait que c’est une explosion de 96 % entre 2008 et 2018 , répond pour sa part le syndicat.

Un étudiant en chimie de l'Université Laval effectue des travaux dans un laboratoire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Lavoie

Session en péril?

La grève générale illimitée touche environ 40 % des cours, selon la direction. Si le conflit de travail perdure, la session pourrait être prolongée.

Chaque jour de grève compte et chaque jour rend plus difficile, plus complexe la reprise des cours et des examens dans les délais de la session. Je pense entre autres aux cours du lundi. On a déjà eu plusieurs jours de grève les lundis. Je commence déjà à être en déficit de temps pour rattraper les apprentissages et évaluations , mentionne la vice-rectrice aux études et affaires étudiantes, Cathia Bergeron.

L’Université Laval souligne que des aménagements seraient faits selon la situation de chaque cours. La direction se dit sensible notamment à la réalité des étudiants qui travaillent ou habitent à l’extérieur et avance que de la formation à distance pourrait être offerte.

On a déposé nos demandes le 27 mai 2022 justement pour éviter un conflit de travail de l’ampleur de celui dans lequel on se trouve actuellement. Avec la grève générale illimitée, c’est vrai que la session devient en jeu. On espère que l’Université va arrêter de faire des numéros de poudre aux yeux et qu’on va trouver la voie de passage , lance Louis-Philippe Lampron.

La convention collective des membres du SPUL est échue depuis le 1er décembre 2022.

Les professeurs avaient voté à 94,5 % en faveur d’une grève générale illimitée, la semaine dernière.