38 chiens secourus en Ontario, une arrestation

Dans un communiqué, le détachement de Killaloe de la PPO explique que des agents se sont rendus le 7 mars à un domicile du canton de Brudenell, Lyndoch et Raglan, au sud du parc Algonquin, après un signalement.

La personne suspecte, quadragénaire, a été interpellée et accusée de cruauté envers les animaux et de maltraitance ayant causé des blessures. Elle a été libérée sous conditions et devra comparaître devant la cour le 10 mai.

Le refuge pour animaux Riverview Rescues a pris en charge les 38 chiens.