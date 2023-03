Les particules fines en suspension dans l’air contribuent à une « part significative » des problèmes de santé cardiovasculaire et respiratoire en Basse-Ville de Québec, tranche la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale.

Ce constat figure parmi les conclusions d’une vaste étude sur la qualité de l’air intitulée Mon environnement, ma santé , lancée en 2017. Un rapport final était prévu pour 2021, mais les travaux de Direction de santé publique (DSP) de la Capitale-Nationale ont été ralentis par la pandémie.

Selon les auteurs, l’exposition aux particules fines entraînerait le décès prématuré de 33 adultes par année dans les secteurs Limoilou, Vanier et la Basse-Ville de Québec. À ce total s’ajoutent 20 nouveaux cas d’asthme diagnostiqués chez les enfants, des impacts jugés considérables dans le rapport.

Le Dr André Dontigny, directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, et le Dr Philippe Robert, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive dans l’équipe Santé et environnement de la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Les particules fines pourraient ainsi entraîner jusqu’à 8 fois plus de cas d’asthme chez les enfants que la fumée secondaire du tabac. Pour les particules totales en suspension dans l’air, le secteur du Vieux-Limoilou figure parmi les milieux urbains les plus pollués du Québec.

Il est devancé seulement par le secteur Anjou, à Montréal, et une station située aux abords d’une usine de production de chaux, à Joliette.

L’enjeu du nickel

La présence de nickel dans l’air respiré par les résidents de Limoilou est aussi confirmée par la Direction de santé publique. Les nombreux dépassements de la norme provinciale enregistrés ces dernières années sont influencés par la direction des vents en provenance des installations portuaires.

Les activités au port de Québec sont pointées du doigt depuis des années pour leur incidence sur la qualité de l'air. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

La minière Glencore, seul exploitant du port de Québec à manutentionner du nickel, est montrée du doigt. Ça nous semble provenir de là et c’était les conclusions du ministère de l’Environnement en 2013 , précise André Dontigny, directeur de santé publique pour la Capitale-Nationale.

Le risque de cancer associé au nickel est cependant incertain , note le rapport. Selon une estimation conservatrice , moins d’un cas de cancer sur 70 ans dans la population à l’étude serait lié au nickel.

André Dontigny est d'avis qu'il faut encore travailler à améliorer la manutention du nickel au port de Québec, mais il estime que la diminution des particules fines en suspension dans l’air demeure l’enjeu le plus pressant.

C’est d’un point de vue de santé publique pour nous beaucoup plus important , insiste-t-il.

Le 3e lien compromis?

Pour améliorer la qualité de l’air dans Limoilou, mais aussi à Québec de façon générale, la Direction de santé publique recommande en premier lieu d’accélérer la transition vers la mobilité durable et de réduire la circulation automobile.

Le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, le Dr André Dontigny Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Le rapport de la DSP suggère ainsi d’éviter tout projet augmentant le débit routier dans les secteurs Limoilou, Vanier et la Basse-Ville de Québec ». Or, c’est justement à cet endroit que le gouvernement caquiste souhaite faire déboucher son projet de tunnel autoroutier qui doit relier les centres-villes de Québec et de Lévis.

André Dontigny souligne que la circulation automobile génère de la pollution, mais aussi une quantité appréciable de particules en suspension dans l’air en raison de la dégradation des véhicules. Il s’engage à se prononcer sur le projet de 3e lien dans le cadre du processus d’évaluation environnementale à venir. Nous aurons à l’évaluer en fonction des paramètres qu’on soulève , précise-t-il.

Remplacer les vieux poêles à bois

La Direction de santé publique montre aussi du doigt la pollution générée par les 25 000 poêles à bois éparpillés sur le territoire de Québec. Elle rappelle qu’un poêle homologué génère jusqu’à 70 % moins de particules fines qu’un modèle non certifié.

La Ville de Québec entend interdire les vieux poêles non réglementaires d’ici 2026. La DSP suggère une réglementation plus sévère en exigeant notamment que les nouveaux foyers respectent la norme d’émission la plus stricte.