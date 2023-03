L’ambiance change en fonction des compagnies qui se succèdent entre les murs du Four Seasons Center. Alors que l’opéra a donné sa dernière représentation de Salomé le 24 février, le Ballet national a présenté la première d’Animus Anima début mars. À travers ce programme, trois œuvres sont présentées et mettent une lumière la très haute technicité de l’ensemble de la troupe.

La soirée débute avec Symphony in C (Symphonie en Do majeur) de George Balanchine sur la musique de Bizet. Cette pièce, créée en 1947 à Paris est jouée par le Ballet national depuis les années 1980, est un classique du répertoire qui alterne pointes, pas de deux et s’achève par un tableau spectaculaire où 50 danseuses en tutu exécutent une chorégraphie parfaitement synchronisée.

Les danseurs Spencer Hack, Genevieve Penn Nabity et Ben Rudisin dans « Anima Animus » présenté au Ballet National du Canada. Photo : Ballet National du Canada / Karolina Kuras

Le temps d’un court entracte, on passe du très classique au très contemporain avec Alleged Dances de Rena Butler sur une musique de John Adams. Il a été présenté en première mondiale lors de la soirée d'ouverture le 3 mars dernier.

Rena Butler est l’une des étoiles montantes de la danse contemporaine canadienne. Le seul point commun avec la pièce de Balanchine est l’exigence technique requise. Les danseurs, moins nombreux, sont habillés de bandes rouges et ils évoluent sur une musique presque concrète, qui mélange instruments à cordes et percussions. Les mouvements sont saccadés à la manière d’une arythmie cardiaque et pendant de brefs instants de grâce, tout semble se synchroniser et fonctionner normalement.

Le programme mixte s’achève avec l'œuvre qui lui a donné son nom, Anima Animus du Britannique David Dawson. Présentée pour la première fois au Canada, cette pièce joue sur la dualité. Cette dernière apparaît dans les couleurs comme dans les genres sur un grand plateau en noir et blanc. La musique d’Ezio Bosso sublime le tout pour en faire une chorégraphie élancée où les danseurs semblent souvent prendre leur élan pour s’envoler.

Dans son ensemble de la soirée offre, comme d’habitude avec ce type d’événement, un bel aperçu très varié et exécuté de façon virtuose. Il faut ajouter que, lors de la soirée d’ouverture, le génie a pris les traits de Spencer Hack qui a été promu dans le sérail très fermé des Premiers danseurs de la compagnie, rejoignant ainsi Guillaume Côté et Naoya Ebe.

La magie de Cendrillon

En parallèle, le Ballet National présente tout au long de la semaine de relâche Cinderella (Cendrillon) du chorégraphe James Kudelka, connu à Toronto pour être celui qui a créé The Nutcracker (Casse-Noisette) présenté annuellement au mois de décembre par la compagnie. Kudelka, qui a été directeur du Ballet national entre 1996 et 2005 est une figure importante, de par son travail, dans l’histoire de la danse à Toronto.

À l’image de son Nutcracker, ce Cinderella, créé en 2004 et repris régulièrement depuis, met l’accent sur le merveilleux et le surprenant. Les décors et les costumes nous emmènent dans une époque fantasmée qui donne à l’ensemble une esthétique cinématographique à la croisée de West Side Story, un bal Viennois et la production Disney du conte rendu célèbre par les frères Grimm et Charles Perrault.

Genevieve Penn Nabity joue le rôle de Cendrillon dans la production présentée au Ballet National du Canada. Photo : Ballet National du Canada / Bruce Zinger

Ce ballet est facile à suivre si l'on est peu familier avec l'histoire puisqu'il présente l’avantage d’être très narratif. Au fur et à mesure que le spectacle avance, les surprises se succèdent et n’ont d’égal que le talent et l’émotion portée par les danseurs. Il faut aussi souligner l’humour et l’aspect presque clownesque des sœurs de Cendrillon et l’emphase à la limite du grotesque du Prince Charmant.

Dans l’un comme dans l’autre des spectacles présentés, le Ballet National maintient ce très haut niveau dans l’exécution qui fait son succès, pour l’amour de l’art et du public.

Cinderella est présenté jusqu'au 19 mars et Anima Animus jusqu'au 23 mars. Les deux productions sont données au Four Seasons for Performing Arts par le Ballet national du Canada.