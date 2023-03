Transport électrique : Justin Trudeau à l’ouverture du sommet IMPULSION à Montréal

Le premier ministre a souhaité la bienvenue aux 1200 invités, dont plusieurs dirigeants d'entreprises étrangères, en indiquant que son gouvernement continue de positionner le Canada comme un leader de l'énergie propre, y compris dans le transport de véhicules électriques.

Selon Justin Trudeau, le Canada est passé du cinquième au deuxième rang mondial pour ce qui est de la chaîne d'approvisionnement de batteries au lithium-ion .

Justin Trudeau a vanté les investissements de son gouvernement dans cette filière, en faisant notamment référence à l'aide accordée à Rio Tinto, à Sorel, en octobre dernier. L'investissement, qui pourrait atteindre 222 millions de dollars, a été accordé pour permettre à l'entreprise d'accroître sa production de minéraux critiques et décarboner son usine de Sorel.

En faisant les investissements stratégiques, en créant les paramètres et les conditions pour cette réussite, on a pu créer quelque chose qui fait l'envie à travers le monde, a fait valoir M. Trudeau.

Le premier ministre a souligné l'apport de certaines entreprises dans la transition énergétique, comme Flo/AddÉnergie qui fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques en Mauricie et le constructeur de véhicules Lion Électrique de Saint-Jérôme.

Le sommet s'adresse notamment aux gestionnaires de parcs de véhicules commerciaux et institutionnels, aux acheteurs et investisseurs, aux entreprises manufacturières et industrielles et aux politiciens.

« À tous les leaders présents dans cette salle aujourd'hui, mon message est simple, ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les ministres fédéraux François-Philippe Champagne et Pascale St-Onge, ainsi que les ministres provinciaux Pierre Fitzgibbon et Benoit Charette, font partie des nombreux élus qui participent au sommet.