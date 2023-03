Budget fédéral : Chrystia Freeland devra composer avec une marge de manœuvre réduite

Le prochain budget fédéral mettra l'accent sur trois priorités, selon des sources s'étant confiées de manière confidentielle à CBC : des mesures pour rendre la vie des Canadiens plus abordable, des investissements dans l'économie verte et des hausses bonifiées des transferts en santé.

Mais bien que les nouvelles dépenses découlant de ces priorités nécessiteront des milliards de dollars d'investissement, la marge de manœuvre de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, sera limitée par une détérioration de la situation budgétaire causée par un ralentissement économique mondial.

Les fondamentaux sont solides, mais les perspectives budgétaires sont beaucoup plus sombres qu'immédiatement après la pandémie de COVID-19, et plus sombres que lors de l'énoncé économique de novembre , explique un haut fonctionnaire.

L'inflation a diminué depuis qu'elle a atteint un niveau record, en juin, principalement en raison de huit hausses consécutives des taux d'intérêt de la Banque du Canada. N'empêche, de nombreux Canadiens, en particulier ceux qui vivent avec de faibles revenus, sont toujours en difficulté en raison de la hausse du coût de la vie.

Le gouvernement fédéral ne peut pas tout faire; il ne peut pas résoudre le problème du jour au lendemain; mais les gens ont toujours l'impression qu'ils manquent d'argent , remarque le haut fonctionnaire.

« Notre réflexion est la suivante : qu'est-ce qui peut être utile, mais qui n'aggravera pas l'inflation? Ainsi, certaines choses seront proposées aux gens pour répondre à leurs préoccupations et relâcher la pression. » — Une citation de Un haut fonctionnaire du gouvernement canadien ayant requis l'anonymat

Dans ces circonstances, des mesures ayant déjà été adoptées par le passé, comme le doublement du crédit d'impôt pour la TPS et le supplément ponctuel pour les logements locatifs des Canadiens à faible revenu, pourraient être annoncées le 28 mars.

Soutenir la prochaine révolution industrielle

Les efforts visant à favoriser la transition du Canada vers une économie verte seront aussi bien visibles dans le budget, ne serait-ce que pour suivre l'élan donné par le président américain Joe Biden, qui a fait adopter une loi prévoyant l'injection de 500 milliards de dollars dans le secteur manufacturier et des technologies propres aux États-Unis.

Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder ces investissements uniquement à cause de la dégradation de la situation budgétaire , a déclaré un autre fonctionnaire du gouvernement canadien. La question n'est pas de savoir s'il faut le faire, mais comment.

L'adoption de la loi américaine sur la réduction de l'inflation a eu un effet accélérant sur la volonté des pays du monde entier de se tourner vers une économie propre, explique Merran Smith, fondateur de Clean Energy Canada, un groupe de réflexion basé à l'Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique.

Elle a ébranlé l'équilibre mondial des pouvoirs et créé un sentiment d'urgence partout sur la planète , dit-il. Certaines personnes considèrent même ce changement de trajectoire comme la prochaine révolution industrielle , ajoute le professeur Smith.

La loi américaine sur la réduction de l'inflation du président Joe Biden a été un véritable électrochoc. Photo : (Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

Comme le Canada ne peut se permettre d'injecter autant d'argent, les experts soutiennent que le gouvernement fédéral doit être stratégique et se concentrer sur ses forces.

Si vous regardez les trois derniers budgets, des investissements importants ont été annoncés pour différents fonds , concède Robert Asselin, vice-président principal des politiques au Conseil canadien des affaires et directeur du budget sous l'ancien ministre des Finances Bill Morneau.

Le problème, c'est qu'ils manquent d'orientation sectorielle , poursuit-il.

« La politique d'innovation du Canada consiste à saupoudrer de l'argent un peu partout, dans toutes les régions, et cela a donné jusqu'ici des résultats très limités. » — Une citation de Robert Asselin, vice-président principal des politiques au Conseil canadien des affaires

Très tôt, le gouvernement s'est concentré sur les véhicules électriques, les batteries et les minéraux critiques. L'ajout des secteurs de l'aérospatiale, de la fabrication écologique et des biosciences, par exemple, permettrait au Canada de se doter d'un plan en bonne et due forme, soutiennent les experts.

Et puisque cette transition nécessitera une réorientation des compétences professionnelles, de nombreux observateurs affirment que le budget a besoin d'un volet sur la formation.

Président et chef de la direction des Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Dennis Darby espère un engagement formel de la ministre Freeland. Vous pouvez acheter du matériel, vous pouvez acheter des robots, mais vous devez former les gens pour les utiliser , illustre-t-il.

M. Darby propose de rendre permanents les programmes fédéraux temporaires existants de subventions à l'emploi.

Le Conseil canadien des innovateurs s'est réjoui de certaines des annonces du budget de l'an dernier, comme les promesses de réformer certains crédits d'impôt et d'établir un régime qui aurait pour effet de garder au Canada la propriété intellectuelle des produits et services développés.

Ce que nous n'avons pas vu, c'est l'urgence de donner suite à ces engagements , a déclaré Nick Schiavo, directeur des affaires fédérales du Conseil. Parfois, dit-il, des crédits d'impôt bien intentionnés finissent par profiter à des multinationales qui n'ont pas vraiment besoin d'aide.

« Assurons-nous de ne pas désavantager les entreprises canadiennes. » — Une citation de Nick Schiavo, directeur des affaires fédérales du Conseil canadien des innovateurs

Les experts avertissent également le gouvernement que les nouveaux incitatifs, crédits et programmes doivent être simples d'accès, à l'image des mesures découlant de la loi américaine sur la réduction de l'inflation.

Le retour à l'équilibre compromis?

L'argent promis pour augmenter le Transfert canadien en matière de santé aux provinces et pour financer d'autres accords bilatéraux sera également mis de côté dans le budget — 198,6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 49 milliards de nouvelles dépenses.

La majorité des provinces sont en surplus et ont l'argent pour faire face à la crise, mais nous comprenons qu'ils répugnent à dépenser s'ils n'ont pas de certitudes à long terme – et c'est ce que nous avons amené avec les accords conclus ces derniers mois , a expliqué un haut fonctionnaire.

À ce jour, neuf provinces ont signé des ententes de principe avec le fédéral en matière de santé. Seuls le Québec et les territoires continuent de négocier avec Ottawa.

Bien que les chiffres aient déjà été annoncés, le budget donnera un aperçu des implications financières des programmes de santé sur les résultats financiers du Canada.

L'énoncé économique de l'automne prévoyait un budget équilibré d'ici 2028 – une première depuis l'élection du gouvernement libéral de Justin Trudeau, en 2015. Or, des sources ont confié à CBC qu'une croissance économique plus lente pourrait rendre une telle projection caduque.

Certains observateurs se demandent aussi combien de temps devra s'écouler avant qu'Ottawa se voie obligé d'investir massivement dans la défense, alors que l'armée canadienne, qui continue d'aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie, est soumise à de fortes pressions.

D'après le reportage de Karia Roman, de CBC