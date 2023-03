Un premier album en français pour la musicienne Laura Rae

L'album se nomme Chansons pour ma grand-mère et a été co-réalisé par la musicienne Gabrielle Papillon, et composé en collaboration avec Émilie Landry.

Ma grand-mère avait quatre enfants et son mari est décédé assez jeune , laisse savoir la musicienne originaire d’Ottawa, qui habite Halifax depuis 2014.

Je voulais écrire l'histoire de sa vie, son deuil, et de la belle vie qu'elle a eue vers la fin, même après toute la tragédie qu'elle a vécue.

En 2020, lorsque sa grand-mère est décédée à l'âge 94 ans, Laura Rae a retrouvé un recueil de poèmes et d'histoires que sa mère avait fait publier pour son 90e anniversaire.

« J'ai trouvé une histoire à propos de la vieille radio que la famille écoutait le samedi soir tous ensemble, et ça m'a donné la ligne de la chanson « Danser à la radio ». Elle décrivait les danseuses à l'orchestre, puis ce qu'elle imaginait dans sa tête. » — Une citation de Laura Rae, autrice-compositrice-interprète

« Chansons pour ma grand-mère » est un album de sept pièces de Laura Rae, autrice-compositrice-interprète qui habite à Halifax. Photo : Gracieuseté Acadian Embassy

Comprendre d'où elle vient

La conception de son premier album a été un processus assez émotif pour Laura Rae, mais cela lui a permis de mieux connaître certains membres de sa famille et de comprendre d'où elle vient.

La dernière chanson sur son album inclut d'ailleurs les voix de toute sa famille.

Ma grand-mère était une de 11 enfants, puis je pense qu'il y a encore six de ses frères et sœurs qui sont en vie, donc j'ai eu la chance de leur poser beaucoup de questions à propos de leur jeunesse , ajoute l'autrice-compositrice-interprète.

L'album comprend trois courtes pièces instrumentales jouées au piano par la musicienne, qui est aussi enseignante de musique.

Le piano c'était mon premier instrument, puis ma grand-mère voulait toujours que je joue lorsqu'elle venait chez nous quand j'étais jeune.

Rappelons que Laura Rae a été en nomination en 2022 aux Prix Music Nova Scotia dans la catégorie New Artist Recording of the Year et a remporté un prix pour Best Folk Artist dans le magazine The Coast cette même année.