Place au déglaçage dans le fjord du Saguenay

Le NGCC Vincent Massey brisera la glace de L’Anse-Saint-Jean jusqu'à l’arrondissement de La Baie en plus de se rendre dans le secteur de Grande-Anse.

L’équipage du navire de la Garde côtière canadienne est mené par le capitaine, Michel Dufresne. Il doit d'abord compléter l’accompagnement d’un navire qui se dirige vers Port-Alfred avant de se consacrer au déglaçage.

Toutefois, les vents prévus au cours des prochains jours ne sont pas favorables à la réalisation du travail.

Ce qui est un des éléments majeurs quand on fait le déglaçage du Saguenay, ce sont les vents. Pour les prochains jours, les vents sont plus du secteur est. Et ça, ce n’est pas favorable du tout pour nous. Ce qui est utile, ce sont des vents du secteur ouest pour s'assurer que la glace va partir en descendant. Et que les vents ne les garderont pas sur place , a confié le capitaine Dufresne en entrevue à l’émission de radio, C’est jamais pareil.

La conception de ces navires permet de briser la glace en créant des vagues.

Le but, c’est de prendre un bon air d’aller et de rentrer dans la lisière de glace avec le plus de vitesse possible. Notre vague va continuer de casser beaucoup plus loin que ce que le navire fera comme trace. On y va tranche par tranche. On monte le Saguenay tranquillement comme ça , explique M. Dufresne.

Le capitaine lance un appel à la prudence aux personnes qui apercevaient le brise-glace près d'eux.

Si vous voyez le navire qui arrive dans ce secteur, ne restez pas sur la glace. Lorsqu’on arrive à pleine vitesse, la vague du navire va porter très loin, et ce, plusieurs minutes après notre passage. Les gens ne le voient pas immédiatement, cela peut prendre entre 5 et 10 minutes avant que la vague arrive à la rive. Ils vont sentir que la glace peut commencer à bouger sous leurs pieds et plusieurs fissures vont se faire , indique Michel Dufresne.