Une étudiante des Kootenays lance une pétition pour mettre fin à l’abattage des loups

Payton Maffioli souligne que le programme de réduction de la population de loups était à l’origine une solution à court terme pour augmenter la population de caribous en Colombie-Britannique. L’abattage a commencé en 2015.

L’étudiante au Collège communautaire Selkirk ajoute que le nombre de caribous continue à diminuer malgré les loups abattus.

La véritable raison pour laquelle les populations de caribous diminuent, c’est parce qu’ils perdent leur habitat, déclare-t-elle.

Payton Maffioli affirme que les loups sont une espèce clé, essentiels pour un écosystème en santé.

« Ce n’est pas seulement à propos des loups et des caribous, c’est à propos de tout un écosystème qui ne fonctionne plus. [L’abattage des loups] est une politique qui doit changer et il y a certainement des options plus durables. »