Opioïdes : St. Thomas débat sur l’ouverture d’un centre de consommation supervisée

Plusieurs militants mettent en avant que les petites villes ne sont pas à l'abri de l'épidémie d'opioïdes et de l'approvisionnement en drogues potentiellement mortelles.

C'est attendu depuis longtemps et nécessaire dans la communauté , met en avant Jackie Moore, coordinatrice de The Nameless, un groupe qui soutient les personnes sans abri, toxicomanes et aux prises avec un diagnostic de santé mentale.

« St. Thomas a tendance à être un peu conservateur en ce qui concerne ces choses, nous espérons donc que les conseillers pourront voir les avantages de ce type de programmes et à quel point ça peut être bénéfique pour tout le monde. » — Une citation de Jackie Moore, coordinatrice au groupe de soutien The Nameless

Santé publique Southwestern, qui dessert St. Thomas, dispose déjà de cliniques mobiles pour les personnes qui n'ont pas d'autre accès aux soins primaires. Le bureau de santé publique distribue également gratuitement des aiguilles et d'autres articles utilisés pour la consommation de drogues afin que les gens puissent les utiliser de la manière la plus sécuritaire possible.

Mais un site de consommation supervisée, où les gens peuvent consommer de la drogue sans crainte d'accusations criminelles et avoir accès à un professionnel de la santé en cas de surdose, changerait la donne dans la petite communauté, argue Mme Moore.

La drogue tue nos amis

Il ne s'agit pas seulement d'aller utiliser une substance. C'est la connectivité, et c'est en quelque sorte à la base du mouvement radical qui apporte des changements. Nous pouvons mettre en relation les gens aux travailleurs du logement et aux travailleurs en santé mentale et aux médecins ou infirmières et conseillers en toxicomanie , énumère Jackie Moore.

Si quelqu'un est prêt à changer sa vie, il a cette opportunité. En plus, nous garderons les gens en vie. Il y a des substances vraiment toxiques dans les rues qui tuent nos amis.

Les conseillers municipaux de St. Thomas discuteront de ce qu'ils pensent d'un site de consommation supervisée et feront rapport à Santé publique Southwestern, qui mène une étude de faisabilité sur la question.

Les décès liés aux opioïdes ont augmenté dans la région des comtés d'Elgin et d'Oxford ainsi qu'à Woodstock et St. Thomas, et le taux de mortalité est supérieur à la moyenne provinciale, selon les données de Santé publique Southwestern.

Localement, le nombre moyen de décès mensuels par surdose d'opioïdes est passé de 1,42 par mois en 2019 à 3,83 par mois en 2021 , indiquent les données.

Plusieurs bureaux de santé publique en Ontario ont récemment lancé des avertissements aux résidents de leur municipalité. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Il sera intéressant de voir ce que pensent les conseillers , remarque Brian Elliott, directeur général du refuge Inn Out of the Cold à St. Thomas.

Nous traitons de nombreuses personnes qui souffrent de dépendances et nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreuses organisations communautaires , note M. Elliott. Il sera donc intéressant de voir quelles sont les recommandations réelles, étant donné qu'il existe déjà un certain nombre d'organismes communautaires impliqués dans le travail sur les dépendances.

St. Thomas a fait du bon travail en coordonnant une réponse entre les agences, pense-t-il.

Nous avons déjà beaucoup de bottes sur le terrain qui s'attaquent au problème d'une manière qui a eu un impact positif au cours des dernières années.

À l’heure actuelle, 24 centres de consommation supervisée sont ouverts en Ontario, dont un à London, selon le gouvernement du Canada.