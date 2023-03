Incertitude pour une famille d’Ottawa touchée par l’explosion à Orléans

La famille d'Aimée Nzaba avait prévu une soirée spéciale pour souligner sa première nuit dans sa nouvelle maison, située sur la terrasse Idyllic, dans le quartier Orléans, à Ottawa.

Mme Nzaba est une infirmière en milieu hospitalier qui a travaillé tout au long de la pandémie, alors que son mari, Désiré Ndongo, travaille à son compte et a aidé à concevoir cette seconde maison, plus spacieuse que la première. Ils devaient recevoir les clés de leur nouvelle demeure le 1er mars et prévoyaient camper dans la chambre principale le soir même avec leurs deux garçons.

C'était notre façon de fêter l'événement : dormir tous les quatre sur une couette et manger de la malbouffe , raconte Mme Nzaba.

Mais tout a basculé le 13 février dernier, le jour de l’explosion dans le quartier Orléans. Depuis, la famille est plongée dans une difficile période d’incertitude, confie-t-elle.

Une image aérienne des dommages survenus à la suite de l'explosion du 13 février. La maison qu'Aimée Nzaba et sa famille ont achetée est encerclée en vert. Photo : (Gracieuseté : Aimée Nzaba)

Selon la police et des documents judiciaires, c'est ce jour-là que Kody Crosby, un homme de 35 ans, aurait volé des chauffe-eau dans deux résidences de la terrasse Blossom Pass, à quelques pas seulement de la nouvelle maison de Mme Nzaba.

La police affirme que le suspect, qui était connu des autorités pour s’être déjà introduit sur d'autres chantiers de construction d’Ottawa dans le passé, aurait laissé la conduite de gaz naturel ouverte. L'explosion qui en a résulté a fait plusieurs blessés et détruit de nombreuses maisons du projet de développement immobilier Avalon Vista, de la compagnie Minto.

Kody Crosby fait face à des accusations de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, d’incendie criminel et d'entrée par effraction. Il doit comparaître jeudi à Ottawa.

Quels sont les dommages?

Mais le processus judiciaire préoccupe peu Mme Nzaba. Cette dernière s’inquiète plutôt de ce qui adviendra de sa maison. La famille ne connaît pas encore l’ampleur des dommages. La compagnie Minto lui a dit qu’il faudra plus de temps pour achever la résidence et a repoussé la prise de possession au 10 mai.

Je ne peux pas imaginer l'anxiété qui découle du fait d'être déplacé, en plus de ne pas savoir quand on pourra retourner dans sa maison , a réagi la conseillère municipale d'Orléans-Sud-Navan, Catherine Kitts.

La famille de Mme Nzaba a été hébergée à trois endroits différents, notamment chez un membre de sa paroisse, puisque son ancienne maison a été vendue et que ses biens sont entreposés.

Mme Nzaba avoue que demander de l’aide n’a pas été facile.

« Chaque famille a ses problèmes. Nous avons aussi notre fierté. » — Une citation de Aimée Nzaba

Retard inévitable

Comme la famille n'a pas emménagé dans sa nouvelle maison, sa police d’assurance n'a pas encore pris effet.

Dans les jours qui ont suivi l'explosion, elle a demandé à Minto d'être remboursée pour les frais imprévus, engendrés par exemple par le besoin prolongé d’entreposage.

Le 17 février, le jour avant que l'explosion soit considérée comme criminelle par la police d’Ottawa, la compagnie a qualifié l'événement de retard inévitable , dans un courriel dont CBC a pris connaissance.

Désiré Ndongo, lors de la visite de sa nouvelle maison, l'an dernier, avant l'explosion. Photo : (Gracieuseté : Aimée Nzaba)

Minto a fait part de sa sympathie pour la famille et lui a offert de se loger dans l'un de ses appartements de location. Mais un retard inévitable n'oblige pas le constructeur à fournir une indemnité de retard , selon ce qu’explique un représentant de la compagnie. Cela forcerait Minto à outrepasser les engagements pris dans l'accord d'achat et de vente , écrit-il. Il ajoute que Minto doit se montrer juste envers tous les propriétaires.

En général, le constructeur ne vous dédommage pas pour un retard inévitable , explique pour sa part Nadia Condotta, une avocate de Toronto spécialisée dans les litiges immobiliers.

Minto a indiqué qu’une trentaine de ménages vivaient dans le nouveau développement Avalon Vista au moment de l'explosion, que six prévoyaient emménager la semaine suivante, et qu’une centaine de résidences étaient en construction.

Des compensations en guise de bonne volonté

Vendredi dernier, Mme Nzaba et sa famille ont reçu une mise à jour de la part de Minto, dans laquelle on indiquait que l’évaluation des maisons avait débuté le 21 février, après avoir reçu l’autorisation de la police.

La compagnie a déclaré qu'elle allait offrir des compensations en guise de bonne volonté pour les ménages qui se trouvent dans les situations les plus extrêmes .

Cela concerne les propriétaires qui devaient prendre possession dans les six semaines après l’explosion, et dont la résidence nécessitera des travaux engendrant des retards de plus de six mois.

Bien que les circonstances de l'explosion soient un exemple parfait de conditions exceptionnelles engendrant un retard inévitable, et que la situation ne soit pas admissible à une indemnité de retard, nous offrons volontairement un montant similaire à celui qui serait versé si le retard était attribuable au constructeur , a déclaré l'entreprise vendredi.

Minto affirme qu’un montant de 7500 dollars sera versé à la famille de Mme Nzaba après la prise de possession.

Un véhicule d'une compagnie de sécurité était posté devant l'entrée du chantier, dimanche. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Questionnement sur la sécurité du site

De son côté, M. Ndongo se demande toujours quel niveau de sécurité Minto assurait sur le site lorsque l’explosion est survenue.

L’entreprise a été questionnée à ce sujet par CBC , mais elle a préféré ne pas répondre. Elle a plutôt redirigé la question à la police d’Ottawa qui a renvoyé la balle à Minto.

Il s'agit d'une question juridique qui relève des autorités , a déclaré Minto dans une déclaration écrite. Nous ne ferons pas d'autres commentaires à ce sujet pour le moment.

Dimanche après-midi, deux véhicules d’une entreprise de sécurité étaient postés devant l'entrée du nouveau développement Avalon Vista, selon ce qu’a pu constater CBC . Au moins une caméra de surveillance était visible au nord de l'entrée.

Le président de Minto Communities Canada, Brent Strachan, a de nouveau refusé de donner plus d’informations sur la sécurité du site, dimanche.

Nous savons à quel point la date de prise de possession est importante pour les ménages qui prévoient déménager , a-t-il déclaré. Actuellement, nous évaluons chaque maison en construction, ce qui comprend une inspection supplémentaire d’un ingénieur en structure.

Notre équipe travaille également avec ses fournisseurs pour accélérer le remplacement des matériaux [...]. Nous nous concentrons sur la construction [du nouveau quartier], afin que les résidents puissent emménager dans leurs nouvelles maisons , ajoute M. Strachan.