Finaliste au tournoi Kraft Hockeyville, la Ville de Sainte-Anne tente de sauver son aréna

Le maire de cette communauté située à environ 50 kilomètres à l’est de Winnipeg, Yvan St. Vincent, déplore la vétusté des équipements se trouvant au sein de l’édifice.

Cette année, on n’a pratiquement pas ouvert l’aréna , confie-t-il. Toutes les machines qui maintiennent la glace sont très vieilles , affirme-t-il, estimant leur âge à une cinquantaine d’années.

« Si on n’a pas l’argent pour changer ces équipements, on n’aura pas de glace l’année prochaine. On ne veut pas que ça arrive » — Une citation de Yvan St. Vincent, maire de Sainte-Anne.

Yvan St. Vincent estime le coût des rénovations des infrastructures entre 300 000 $ et 400 000 $.

Il ajoute l’aréna est plus qu’une infrastructure. C’est le [carrefour] de notre communauté. On participe avec des personnes de La Broquerie, Steinbach, c’est un lieu très important , rappelle-t-il.

Lors de la finale du 17e tournoi Kraft Hockeyville, quatre équipes seront départagées par un vote du public qui se tiendra en ligne du 31 mars au 1er avril.

Les Manitobains sont en concurrence avec trois autres finalistes : Saint-Anselme au Québec, Maple Ridge en Colombie-Britannique et West Lorne en Ontario.

Yvan St. Vincent fait un appel à tous les habitants de la communauté et d'ailleurs à se montrer solidaire afin d'aider la Ville à remporter le cœur des électeurs. On va faire un appel aux autres, villages, aux provinces qui viennent jouer dans notre aréna. On va avoir besoin de leur aide , insiste-t-il.

Plusieurs joueurs de renom ont commencé leurs carrières à l’aréna de Sainte-Anne dans le passé, dont les joueuses de hockey, Bailey Bram et Jocelyne Larocque.

Avec les informations de Simon Deschamps et Jérémy Laniel.