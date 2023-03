Retour en force des chambres d’isolement dans les écoles albertaines

Ces salles sont décrites comme étant des espaces calmes où les enseignants envoient les élèves qui posent un danger imminent pour eux-mêmes ou les autres, mais selon des spécialistes et des parents leur usage est surtout punitif.

Le gouvernement néo-démocrate avait interdit les chambres d'isolement en 2018, mais le gouvernement du Parti conservateur uni les avait réintégrées en 2019 sous certaines conditions.

L’usage des chambres d’isolement est réglementé par un ordre ministériel émis en octobre 2019. Il oblige également les écoles à divulguer au gouvernement provincial le nombre de fois qu’elles sont utilisées.

Les données, obtenues grâce à une demande d’accès à l’information, montrent qu’elles ont été utilisées près de 5000 fois durant l'année scolaire 2019-2020, à l'exception d’avril, mai et juin 2020, car les cours étaient en ligne en raison des restrictions sanitaires.

Durant l’année scolaire 2021-2022, les chambres d’isolement ont été utilisées 6059 fois dans plusieurs écoles de la province. Elles ont été utilisées 2699 fois durant les quatre premiers mois de l’année scolaire en cours.

Il n’y a aucune preuve que les chambres d’isolement changent le comportement des élèves. Elles ne devraient pas être utilisées , dit Alison McInnes, professeure émérite à la Faculté de l’éducation à l’Université de l’Alberta.

Le nombre d’élèves qui ont été envoyés dans ces chambres a aussi augmenté. En septembre 2020, 102 élèves ont passé du temps dans ces espaces. Leur nombre a plus que doublé en 2022, soit 238 élèves.

Son humeur s'était détériorée, il était déprimé

Carter Naas, un jeune autiste de 13 ans, a le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité et celui de la régulation de l’humeur. Il a été envoyé plusieurs fois dans les salles d’isolement de son école du conseil scolaire Parkland.

C’est une petite salle, avec un bureau et une chaise. Ils tenaient la porte fermée quand je voulais en sortir , dit-il.

Carter Naas, 13 ans, est scolarisé à la maison trois jours par semaine, car les chambres d'isolement l'ont traumatisé. Photo : Radio-Canada / Nathan Gross

[Quand] je commençais à m'énerver et à me balancer sur ma chaise, ils me criaient dessus, [alors] je paniquais. [Ensuite], ils obligeaient tout le monde à quitter la salle de classe avant de me traîner dehors pour que personne ne puisse me voir , ajoute l’adolescent.

Depuis, il est scolarisé à la maison trois jours par semaine. Il va dans une école spécialisée les deux autres jours de la semaine. Son humeur s’était détériorée. Il était déprimé , dit sa mère Elizabeth Naas.

Le centre scolaire Parkland explique dans un courriel que les chambres d’isolement sont surtout utilisées pour calmer.

Alison McInnes dit de son côté que Carter Naas est l’exemple qui prouve que les élèves avec des besoins spécifiques doivent avoir accès à des outils pour les aider à se calmer eux-mêmes plutôt que de les punir en les isolant.

Les élèves devraient avoir la possibilité de se rendre [librement] dans un endroit où ils peuvent se calmer, réorganiser leur pensée et revenir en classe. C’est différent que de les isoler de force dans une salle fermée , ajoute-t-elle.

Avec des informations de Katrina Szulc