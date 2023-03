Course automobile : la glace s’ouvre sous deux véhicules rapidement submergés

Quatre personnes ont eu la peur de leur vie samedi en participant à la course Kahnawake Ice Racing Series lorsque la piste de glace sur laquelle ils roulaient, sur le fleuve Saint-Laurent, s’est ouverte sous le poids des voitures.

Une vidéo prise à l’intérieur d’une des deux voitures circule sur Internet depuis samedi. Sur ces images, on peut voir qu’il n’a fallu que quelques secondes pour que les deux voitures soient entièrement submergées par l'eau et la glace.

Les pilotes et leur passager respectif, que l’on peut voir sortir à toute vitesse et regagner la glace plus solide, s’en sont indemnes.

Selon les organisateurs de l’événement, la glace avait été vérifiée avant l’événement qui se tenait dans la réserve de Kahnawake, en Montérégie.

Nous connaissons tous les risques que nous prenons dès que nous allons sur la glace et tous comprennent que ce sport que nous adorons se pratique avec ce genre de risques , a déclaré le président de l’événement, Bryar Lawrence.

La piste de la Kahnawake Ice racing Series se trouve sur le fleuve Saint-Laurent et la glace avait été vérifiée avant l'événement, selon ses organisateurs. Photo : YouTube / Rez Ryder 75

L’immersion et l’évacuation des gens m’ont troublé parce que ça aurait pu être plus tragique , explique le directeur général de la division du Québec de la Société de sauvetage Raynald Hawkins, qui rappelle l’importance de la prudence lors d’événements sur la glace. Sans parler que l’eau froide peut causer un choc thermique assez important pour amener éventuellement à l’inconscience.

Non seulement personne n’a été blessé, mais les véhicules ont aussi été sortis de l’eau au courant du week-end.

Avec les informations de Karine Bastien