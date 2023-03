Jeux du Québec : des médailles et de grands apprentissages pour les athlètes de la région

La délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean rapporte bien plus que 28 médailles de la 56 e Finale des Jeux du Québec. Les athlètes, dont plusieurs en étaient à leur première compétition d'envergure, ont pu découvrir tout un univers.

La région a fait bonne figure en judo, en haltérophilie, en patinage de vitesse et en curling notamment.

Pour l'entraîneuse de judo, Karine Ouellet, les quelques jours passés à Rivière-du-Loup marqueront les jeunes pour la vie.

Ils sont un peu plus de 120 à avoir pris part aux compétitions. Une trentaine d'accompagnateurs et d'entraîneurs ont encadré leur séjour dans le Bas-Saint-Laurent.

C’est un moment qui est tout simplement magique. Tout ce qui se passe aux jeunes du Québec reste aux Jeux du Québec. C’est inoubliable , a-t-elle confié en entrevue à C'est jamais pareil.

Karine Ouellet a vécu cette compétition sportive dans le regard d'une athlète à deux reprises, comme bénévole et pour une deuxième fois dans le rôle d'entraîneuse.

Bien qu'elle ait connu l'ambiance des compétitions sportives ailleurs au Canada et même en Europe, l'entraîneuse indique que les souvenirs rattachés aux Jeux du Québec sont chers à ses yeux.

De jeunes sportifs qui en sont à leur première présence dans ce type de compétitions doivent apprendre à conjuguer avec le stress. Karine Ouellet raconte qu'elle a dû préparer des jeunes à cette nouvelle réalité sportive.