Collinda Joseph, de Stittsville, remporte le bronze avec le Canada

Lorsque la dernière pierre s’est arrêtée, Dennis Thiessen, de Winnipeg, a soulevé ses deux mains avant de donner une accolade à sa partenaire Collinda Joseph.

Nous ne pourrions pas être plus fiers , a déclaré Joseph, par voie de communiqué.

C’était au-delà de nos espérances , a ajouté Thiessen.

Le fait que deux équipes remportent des médailles dans deux disciplines distinctes lors d’une compétition à domicile démontre à quel point notre programme est bon , a dit Joseph en faisant référence à l’équipe mixte de curling à quatre joueurs du Canada qui a remporté la médaille d’argent, plus tôt dimanche.

Tandis que Thiessen allait poursuivre les célébrations avec les partisans canadiens, Joseph a eu droit à une autre longue accolade avec son mari, Euan MacKellar, mais celle-ci était beaucoup plus émouvante.

Il m’a soutenue tout au long de ma carrière de curling , a déclaré Joseph. Il voulait juste être là pour nous, et c’est émouvant quand votre famille est là, c’est tellement important de les avoir ici, et j’étais si fière de partager ce moment avec lui.

« Nous avons amorcé le match en nous disant que nous n’avions rien à perdre. Après la soirée précédente (défaite de 7-6 contre les États-Unis sur un point volé au huitième bout), nous nous sommes mis tellement de pression sur les épaules que nous avons décidé de rester calmes et de profiter du moment présent, et c’est ce que nous avons fait. » — Une citation de Collinda Joseph

Une rencontre disputée à un rythme effréné

Les points se sont succédé à un rythme effréné dès le début du duel.

Au premier bout, alors que le Canada comptait déjà deux pierres marqueuses, Joseph a sorti une pierre chinoise pour inscrire cinq points. Mais les Chinois Meng Wang et Jianxin Chen ont récupéré la majeure partie de ces points grâce à un placement de Wang pour quatre points au deuxième. Au troisième, Joseph avait la chance de réussir un placement dans le cercle de huit pieds pour quatre points, mais a dû se contenter d’un triplé et d’une avance de 8 à 4.

La Chine a alors rapidement réagi avec son propre triplé pour réduire l’écart à 8-7, ce qui correspond davantage à un pointage final qu'à un pointage de pause d’une quatrième manche.

Le festival offensif s’est poursuivi dans la seconde moitié du match. Joseph a réussi un lancer délicat sur le côté du bouton pour marquer trois points au cinquième bout et donner au Canada une avance de 11-7. La Chine a répliqué avec un triplé au sixième et, une fois de plus, l’avantage de Joseph et Thiessen a été réduit à un seul point, 11-10 après six manches.

Le Canada a utilisé son jeu de puissance au septième dans l’espoir d’obtenir plusieurs points. Il en a obtenu deux, ce qui est ironique car le résultat semblait faible par rapport aux six premières manches. Au huitième bout, Joseph a réalisé une double sortie avec son dernier lancer pour s’assurer, au pire, d’une égalité et d’une manche supplémentaire. Mais la dernière pierre de Wang a frappé une garde à l’avant et la Chine n’a marqué qu’un seul point, le seul simple du match, ce qui a porté le pointage final à 13-11.

Du jamais vu pour Dana Ferguson

Des pierres qui tombent au bon endroit pour chaque équipe , a déclaré Joseph en haussant les épaules pour expliquer le nombre élevé de points marqués.

Et des pierres qui tombent au mauvais endroit pour l’autre équipe , a renchéri Thiessen.

L’entraîneuse-chef de l’équipe, Dana Ferguson, qui a participé à six championnats canadiens féminins et qui est montée cinq fois sur le podium, y compris en 2019, n’avait jamais vu un match aussi endiablé que celui-là.

Je pense que c’est un nouveau record, c’est sûr. Je ne peux pas dire que je n’étais pas stressée, mais je me sentais très confiante. Ils ont contrôlé tout le match et nous devions juste le terminer , a déclaré Ferguson. L’équipe qui avait le marteau, des deux côtés, marquait beaucoup de points. C’était assez difficile de réussir des placements, c’était assez rapide, donc dès qu’une équipe plaçait quelques pierres dans la maison, c’était assez difficile de s’en sortir.

Joseph et Thiessen, qui étaient également soutenus par le chef d’équipe Kyle Turcotte, ont développé une admiration mutuelle.

« Collinda a joué de façon absolument incroyable. Elle a fait un excellent travail sur la glace et a bien lancé. Elle a été absolument géniale. » — Une citation de Dennis Thiessen

C’était la même chose de son côté. C’était une grande victoire d’équipe , a dit Joseph.

Un avis que partage Ferguson.

Ils ont travaillé très dur, ils ont vraiment bien joué toute la semaine et ils méritaient une médaille et je suis heureuse qu’ils l’aient obtenue , a déclaré Ferguson.

Le match pour la médaille d’or a également été très animé. Finalement, c’est l’équipe lettone de Polina Rozkova et Agris Lasmans qui l’a emporté en battant les États-Unis par 11-8 en manche supplémentaire.

Plus tôt dimanche, l’équipe canadienne mixte à quatre joueurs s’est inclinée au compte de 5-2 face aux doubles champions paralympiques en titre de la Chine dans le match pour la médaille d’or. L’équipe composée notamment du chef d’équipe Kyle Paquette, d’Ottawa, s’est vu décerner la médaille d’argent.