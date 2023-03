C’est ce qui conclut l’année complètement folle de Tout, partout, tout à la fois (Everything Everywhere all at Once), comédie déjantée qui a été de toutes les conversations à Hollywood depuis sa sortie en mars 2022.

Jamie Lee Curtis a remporté un premier Oscar en carrière pour son rôle dans «Tout, partout, tout à la fois». Photo : Getty Images / Kevin Winter

Le film a terminé la soirée de dimanche avec sept trophées, dont les très convoités Oscars du meilleur film, de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh et de la meilleure réalisation pour le duo formé de Daniel Kwan et Daniel Scheinert.

La production américaine a aussi mis la main sur les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un second rôle, remis respectivement à Ke Huy Quan et à Jamie Lee Curtis, qui a ainsi remporté son premier Oscar en 45 ans de carrière. Le film a complété sa récolte avec les distinctions du meilleur scénario original et du meilleur montage.

Brendan Fraser a de son côté cristallisé son retour au cinéma après plusieurs années d’absence en remportant l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La baleine (The Whale).

Les quatre lauréats et lauréates des Oscars dans la catégorie des interprètes. Photo : Getty Images / Mike Coppola

Merci à Darren Aronofsky, [le réalisateur], de m'avoir lancé une bouée de sauvetage créative [avec ce rôle] , a affirmé l'acteur sur scène, très ému.

Soirée faste pour À l’Ouest, rien de nouveau

Jusqu’à la dernière portion de la soirée, la lutte a été chaude entre Tout, partout, tout à la fois et À l’Ouest, rien de nouveau (All Quiet on the Western Front), alors que les deux films étaient au coude-à-coude avec quatre Oscars chacun en milieu de gala.

Le film de guerre allemand réalisé par Edward Berger a remporté les Oscars du meilleur film international, de la meilleure photographie, des meilleurs décors et de la meilleure musique de film.

Avatar : la voie de l’eau, mégasuccès de James Cameron qui a rapporté plus de 3 milliards de dollars canadiens à la billetterie, a remporté un seul prix sur une possibilité de quatre, décrochant l’Oscar des meilleurs effets visuels. Top Gun: Maverick a aussi remporté une seule statuette, dans une catégorie moins en vue (meilleur montage et mixage sonore).

«À l'Ouest, rien de nouveau» a fièrement représenté l'Allemagne en gagnant l'Oscar du meilleur film international. Photo : Netflix

Le Canada fait bonne figure

Le Canada a aussi fait bonne figure alors que trois artistes ont remporté un prix, quatre si l’on compte l’Oscar remis à Brendan Fraser, qui est canado-américain.

La réalisatrice Sarah Polley a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté pour le film Ce qu’elles disent (Women Talking), tandis que le réalisateur Daniel Roher a mis la main sur l’Oscar du meilleur documentaire pour Navalny, qui retrace la tentative d'assassinat du chef de l'opposition russe et ancien candidat à la présidentielle Alexei Navalny en 2020.

Sarah Polley célèbre sa victoire dans la catégorie du meilleur scénario adapté. Photo : Getty Images / Arturo Holmes

Le maquilleur québécois Adrien Morot a quant à lui remporté le prix des meilleurs maquillages et coiffures, aux côtés de Judy Chin et Anne Marie Bradley pour leur travail sur la métamorphose extraordinaire de Brendan Fraser en professeur pesant plus de 600 livres dans La baleine.

Brendan Fraser fait son grand retour avec The Whale, une adaptation de la pièce de théâtre de Samuel D. Hunter. Photo : Entract Films

Déception pour Les Banshees d’Inisherin, Elvis et Les Fabelman

La soirée s’est avérée plus décevante pour d’autres films qui étaient pourtant porteurs d’espoir avec plusieurs nominations, à commencer par Les Banshees d’Inisherin (The Banshees of Inisherin) qui était en lice dans neuf catégories.

La comédie dramatique mettant en vedette Colin Farrell est finalement repartie les mains vides, tout comme le film Elvis (8 nominations) et la dernière œuvre de Steven Spielberg, Les Fabelman (7 nominations). Les films Tár, Babylon, Le Batman (The Batman) et Sans filtre (Triangle of Sadness) sont également repartis bredouilles.

L'animateur Jimmy Kimmel était à la barre de la 95e cérémonie des Oscars. Photo : Getty Images / Kevin Winter

Contrairement à la cérémonie de l’an dernier et le scandale provoqué par la gifle de Will Smith à l’endroit de l’animateur Chris Rock, la soirée s’est déroulée plutôt rondement, quoique très longue avec trois heures et demie au compteur. Drôle, mais jamais trop méchant, Jimmy Kimmel a bien joué son rôle d’animateur, lui qui était à la barre des Oscars pour une troisième année.

La soirée a aussi été marquée par quelques performances mémorables d’artistes comme Rihanna, Lady Gaga ou encore David Byrne, leader des Talking Heads, qui a interprété This Is a Life, en lice dans la catégorie de la meilleure chanson originale. Il a surpris la foule avec ses doigts-saucisses, clin d'œil au film Tout, partout, tout à la fois.

David Byrne en prestation aux Oscars. Photo : Getty Images / Kevin Winter