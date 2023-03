Tout dépend bien sûr des points de comparaison que l’on choisit. À l’échelle des quinze dernières années, le PQ a connu une succession de reculs électoraux, passant de 35 % d’appui aux élections de 2008 à 15 % en 2022.

Évolution du pourcentage de voix obtenu par le PQ depuis 15 ans 2008 : 35,2 %

2012 : 32,0 %

2014 : 25,4 %

2018 : 17,1 %

2022 : 14,6 % Source : Élections Québec. Les chiffres ont été arrondis au dixième près.

Il est vrai qu’à l’échelle des sondages de la dernière année, le Parti québécois est plutôt en croissance, ayant passé de 8 % des intentions de vote en mai 2022 à 18 % le mois dernier, selon la firme Léger.

C’est sans compter le redressement financier que la formation politique a su opérer, transformant une dette de près de 2,5 millions $ en surplus accumulé de plus d’un million $.

Se proclamer deuxième force politique au Québec , comme l’ont fait des cadres du parti cette fin de semaine, relève toutefois du fantasme. Aux dernières nouvelles, le PQ ne comptait que trois députés, comparativement à 19 pour le Parti libéral du Québec (PLQ) et à 11 pour Québec solidaire (QS).

Une direction claire

Si les militants péquistes sont si optimistes, c’est surtout qu’ils ont enfin le sentiment de savoir où ils s’en vont.

Paul St-Pierre Plamondon a résolument mis cap sur l’indépendance, et advienne que pourra. Finies les circonlocutions sur la tenue d’un référendum au moment jugé opportun , dans un second mandat hypothétique. Toutes ces tergiversations, il faut bien l’avouer, avaient mis à mal la crédibilité du parti.

À cela s'ajoute la stabilité qui se dessine enfin à la tête du parti. Voir défiler quatre chefs permanents et trois chefs intérimaires en autant d’années n’a certes pas favorisé la cohérence du message.

Paul St-Pierre Plamondon avait été candidat à chefferie du Parti québécois en 2016. Jean-François Lisée l'avait alors emporté. (Photo d'archives) Photo : AFP / Jacques Boissinot

Les nombreux virages du PQ , non seulement sur la question de l’indépendance, mais aussi sur celle de l’exploitation des hydrocarbures, par exemple, n'ont pas non plus aidé. Avec le vote de confiance qu’il a obtenu, Paul St-Pierre Plamondon devrait au moins tirer à la hausse la longévité moyenne des chefs péquistes.

Chefs permanents et intérimaires du PQ depuis 15 ans Pauline Marois (2007-2014)

Stéphane Bédard (2014-2015)

Pierre Karl Péladeau (2015-2016)

Sylvain Gaudreault (2016)

Jean-François Lisée (2016-2018)

Pascal Bérubé (2018-2020)

Paul St-Pierre Plamondon (2020-...)

La grande question est maintenant de savoir jusqu’où PSPP sera capable d’amener sa formation politique et si la stratégie actuelle s'essoufflera.

Une remontée dans les sondages est sans doute une première étape, mais on est encore loin de la formation d’un gouvernement, surtout que le vote péquiste – pour le meilleur et pour le pire – n’est pas concentré géographiquement comme peuvent l'être ceux du Parti libéral et de Québec solidaire. Dans le contexte, d’éventuels gains seront d’abord tributaires d’une chute marquée de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Tout dépendra bien sûr de la conjoncture politique. Si le projet souverainiste a suscité plus d’indifférence que de passion ces dernières années, le PQ croit pouvoir inverser la tendance.

Ce dernier publiera bientôt le budget d’un Québec souverain, ainsi qu’un livre bleu , énième tentative pour convaincre les Québécois des avantages de l’indépendance.

Au-delà des efforts de ses militants, le PQ mise aussi sur l’échec anticipé de François Legault à obtenir quelque avancée que ce soit du gouvernement fédéral. Il est vrai que le premier ministre, depuis sa réélection, a peut-être soufflé dans la voile du PQ même si ce n’était pas son objectif.

Il y a longtemps que les militants péquistes n'ont fait pas fait montre d'autant d'optimisme. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sebastien Desrosiers

C’est que les attaques répétées du chef caquiste à l’encontre du premier ministre Justin Trudeau ont fait monter les attentes sur le front des relations canadiennes, sans pour autant se traduire en résultats concrets.

On pense bien sûr au dossier des transferts en santé et à la volonté du Québec d’obtenir plus de pouvoirs en matière d’immigration. Rien ne garantit par contre que ces revers se traduiront en appuis durables pour le Parti québécois.

Le spectre du référendum

Pendant des années, il suffisait aux adversaires du PQ d'agiter le spectre d’un référendum pour rebuter les électeurs.

À 18 % des intentions de vote, le projet péquiste reste bien théorique, mais on peut croire que ses adversaires n’hésiteraient pas à brandir cette menace à nouveau si le parti devait poursuivre sa croissance. Déjà, François Legault y a fait allusion ces dernières semaines. L’argument pourrait s’avérer tout aussi efficace aujourd’hui qu’il ne l’a été dans le passé.

Il faudra aussi surveiller l’attitude du gouvernement fédéral à l’égard du Québec. Si Justin Trudeau ne s’est guère montré ouvert jusqu’ici aux demandes du gouvernement Legault, qui sait ce qu’un nouveau chef libéral ou un autre parti au pouvoir à Ottawa pourraient faire?

Aucune de ces considérations ne semble toutefois vouloir entamer l’enthousiasme actuel au sein du Parti québécois. Ragaillardis par la victoire de leur chef dans le dossier du serment au roi, les péquistes misent sur la rigidité des institutions canadiennes pour assurer leur croissance.

Personne ne sait de quoi l’avenir sera fait, mais après avoir multiplié les défaites ces dernières années, les militants se disent que si le rêve devait prendre fin, ce sera au moins en ayant été fidèles à leurs idéaux.