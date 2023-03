« Mathis était un jeune homme au grand cœur »

La mère du jeune homme qui a perdu la vie samedi soir sur l’autoroute 20, à la hauteur de Sainte-Hélène-de-Bagot, a livré un vibrant hommage à son fils qu’elle a décrit comme un jeune homme au grand cœur et déterminé.

Mathis mordait dans la vie , a confié Catherine Corriveau, qui souhaitait partager les qualités de son fils, inscrit au Cégep de Saint-Hyacinthe en éducation physique avec l'objectif de devenir enseignant.

« Mon fils était un athlète extraordinaire. C’était un joueur de hockey exceptionnel. Il prenait soin de lui. Il se tenait loin des drogues. Il avait le plus bel avenir devant lui qu’une mère puisse souhaiter. » — Une citation de Catherine Corriveau, mère de Mathis

Samedi après-midi, ils ont pris une marche ensemble dans leur quartier de Saint-Hyacinthe. Il lui avait confié qu’il se préparait à rencontrer les parents de son amoureuse pour la première fois après deux mois de fréquentation.

C’est la dernière fois qu’elle l’a vu vivant.

Samedi soir, vers 23 h 30, le conducteur d’une camionnette blanche, Mathieu Veillette, roulait en état d’ébriété à toute vitesse à contresens sur l’autoroute en direction ouest, selon les policiers.

Le chauffard de 24 ans originaire de Williamstown en Ontario a provoqué une collision frontale avec le véhicule où se trouvait Mathis comme passager et quatre autres occupants.

Ce dernier n’a eu aucune chance et a été éjecté du véhicule malgré le port de sa ceinture. Son décès a été constaté sur les lieux de la tragédie.

L'accident s'est produit sur l'autoroute 20 à Sainte-Hélène-de-Bagot, entre Drummondville et Saint-Hyacinthe. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Je n’oublierai jamais quand les policiers sont venus cogner à ma porte après minuit. Je pensais que c’était Mathis qui rentrait à la maison, mais qui ne parvenait pas à composer le code de la serrure pour la déverrouiller… J’ai pu récupérer la bague qu’il portait toujours en me rendant à l’hôpital. J’avais besoin de l’avoir avec moi pour m’aider à passer à travers cette épreuve , a-t-elle partagé, très émotive.

Bien qu’on ne craint pas pour leur vie, les quatre autres occupants ont subi des blessures graves.

La mort de mon fils prouve que la cause de l’alcool au volant n’est pas réglée. Mon fils n’est plus avec moi. Et c’est injuste , a-t-elle affirmé en souhaitant que les gens finissent par comprendre la gravité du geste.

Mathis travaillait au restaurant St-Hubert de Saint-Hyacinthe. L’un de ses collègues et amis lui a aussi livré un vibrant hommage.

Mathis était d’une authenticité pure et exemplaire. Peu importe la personne qu’il avait devant lui, il savait la mettre à son aise et trouver une complicité avec tous et chacun. Il respirait la bienveillance , a partagé Benjamin Raymond, très ébranlé par la tragédie.

Le chauffard de retour en cour mercredi

Le grave accident est survenu samedi soir à la hauteur du kilomètre 152 de l’autoroute 20, à Sainte-Hélène-de-Bagot. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Le chauffard, qui s’en est tiré indemne, doit comparaître à nouveau mercredi prochain au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Mathieu Veillette, 24 ans, fait maintenant face à six chefs d’accusation, dont conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et causant des lésions corporelles.

Je n’ose imaginer être les parents du chauffard. Apprendre que son enfant a fauché la vie d’une personne doit aussi être une tragédie en soi, a ajouté la mère de Mathis.

Ce soir, je ne suis pas dans la colère et la haine , a mentionné Mme Corriveau qui a exprimé ses pensées pour la famille du chauffard.

Le directeur aux poursuites criminelles et pénales s’est opposé à sa remise en liberté en attendant la suite des procédures judiciaires.