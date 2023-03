Les Olympiques défont le Phoenix 5-2 et signent une 18e victoire de suite

Zachary Dean et Tristan Luneau ont marqué dans un intervalle de 74 secondes en début de troisième période et les Olympiques de Gatineau ont signé une 18e victoire de suite en battant le Phoenix de Sherbrooke 5-2, dimanche.

Dès la 40e seconde de jeu au troisième engagement, Dean a utilisé sa vitesse pour se détacher d'un défenseur adverse et il a effectué une feinte raide avant de loger la rondelle par-dessus la mitaine du gardien Olivier Adam.

Quelques instants plus tard, lors d'un avantage numérique, Luneau a décoché un bon tir qui s'est faufilé à travers la circulation avant de terminer son élan dans la lucarne.

L'espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a réduit l'écart à 4-2 à mi-chemin en troisième période, mais Samuel Savoie a fermé les livres dans un filet désert.

Les Olympiques ont profité de ce match pour s'emparer du premier rang de l'Association Ouest, mais ils ont aussi freiné à 13 la séquence de victoires du Phoenix, qui trônait au sommet de l'Ouest.

Antonin Verreault et Olivier Nadeau ont également touché la cible pour la troupe de Gatineau, qui connaissent la deuxième plus longue séquence de victoires de leur histoire et à égalité avec la sixième plus longue de l'histoire de la LHJMQ.

Francesco Lapenna a repoussé 31 rondelles dans la victoire, lui qui a alloué deux buts ou moins pour une 10e fois à ses 11 dernières parties.

Justin Gill a été l'auteur de l'autre but du Phoenix, qui a également vu sa série de matchs avec au moins un point s'arrêter à 16. Adam a terminé l'affrontement avec 25 arrêts.