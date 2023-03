Une personne accusée d’avoir tué un homme et blessé deux policiers

Un homme de London, en Ontario, est accusé d'avoir tué un homme et blessé deux policiers au cours du week-end.

La police de London a été appelée en raison d'un homme qui semblait inanimé vers 5 h du matin samedi.

Cette personne a été déclarée morte peu de temps après.

Il a été identifié comme Joel Cameron, âgé de 41 ans et originaire de London.

La police dit avoir passé une grande partie de la journée samedi à négocier avec un homme qui était barricadé à l'intérieur d'un immeuble voisin et qui était armé.

Elle allègue que l'homme a tiré sur deux policiers vers 19 h 30, et que les deux agents ont subi des blessures graves, ne mettant toutefois pas leur vie en danger.

Le suspect de 42 ans a été placé en garde à vue environ une heure plus tard et accusé d'un chef de meurtre au deuxième degré et de deux chefs de tentative de meurtre.

Les autorités fourniront plus d'informations sur cette affaire lors d'une conférence de presse lundi.

Avec les informations de La Presse canadienne