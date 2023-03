Les opposants à la vente du camping Watopeka font pression

Nous autres, on ne lâchera pas tant que l'on n'aura pas une confirmation que ça va rester un parc , s’exclame un citoyen. Les habitants de Windsor sont non négociables. Ils tiennent à ce que le Camping et Parc Watopeka actuellement géré par la municipalité, reste un lieu public.

C'est un parc, c'est à nous. On le garde, that's it, that's all , dit fermement l’instigateur du rassemblement, Daniel Bisson.

L'intérêt des promoteurs d'y créer un camping de 150 places et d'en faire un attrait touristique majeur inquiète les citoyens.

« C'est un parc, et en 2023, un parc, on ne vend pas ça! On garde ça pour les citoyens. Dès qu'il va être vendu, on n'aura plus de contrôle, et on n'y aura plus accès surtout. » — Une citation de Daniel Bisson, instigateur du rassemblement

Certains en ont profité pour en apprendre plus sur le projet de vente. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

Ce sont 300 personnes qui se sont rassemblées au parc, sous le soleil, pour envoyer un message clair à la municipalité.

Je trouve ça très important de protéger nos espaces verts, particulièrement quand c'est le seul qu'on a dans une ville , mentionne Élodie Fournier. On est une ville qui se tient les coudes serrés donc, pour moi, c'est important que le parc reste comme il a toujours été , croit Chanelle Côté.

M. Bisson se réjouit de l’ampleur de la mobilisation citoyenne. On a mis ça (l'événement) sur Facebook vendredi soir, puis regarde le résultat. Je pense que ça parle beaucoup.

En plus de leur accès à la nature, les citoyens souhaitent continuer de créer des souvenirs à cet endroit.

« On a tous joué ici un après l'autre. Ça vaut la peine que les enfants et les enfants de nos enfants puissent avoir la chance de s'amuser. » — Une citation de Réal Normandin, participant

Le camping est situé près des sentiers de la Poudrière, un endroit très fréquenté et chéri par les Windsorois. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

À l'extérieur du rassemblement, les personnes rencontrées par Radio-Canada dimanche sont majoritairement contre le projet. L'une d'elles avance toutefois qu'un camping mieux équipé pourrait profiter à la municipalité. Il y aurait peut-être plus de gens qui viendraient à Windsor pour justement aller au camping, parce qu'en ce moment il n'y a pas grand monde , soutient celle-ci.

Par téléphone, les promoteurs rappellent que le projet est encore embryonnaire. L'idée aurait été présentée prématurément à la population, selon eux, car les questions fusaient déjà. L’entreprise Domtar, qui a une entente avec la Ville pour l'utilisation du terrain, doit également se prononcer.

Je veux que la Ville prenne conscience que les gens veulent garder leur parc , mentionne M. Bisson. N’ayant pas de nouvelles informations à présenter, la mairesse et le directeur général de Windsor ont refusé nos demandes d'entrevue.

D’après le reportage de Pierrick Pichette