Des snowbirds bloqués au Mexique à cause de la SAAQclic

Chaque année, Christiane Faubert et Richard Latreille se sauvent des hivers québécois au volant de leur véhicule récréatif (VR) pour se refaire une santé dans la chaleur du sud de l'Amérique. Or voilà qu’à quelques semaines de leur retour au pays, les nombreuses failles de la SAAQclic leur empêchent de replaquer leur VR.

Les deux Gatinois sont copropriétaires de leur VR . Que ce soit en Floride ou au Mexique, ils ont pris l’habitude de remiser leur véhicule le temps de leur séjour.

On doit utiliser [obligatoire selon la loi] la plaque mexicaine pour rouler où on veut aller. Quand on revient aux États-Unis, on doit utiliser nos plaques québécoises , explique M. Latreille.

Pourtant, après s’être inscrit sur la nouvelle plateforme en ligne SAAQclic, le véhicule ne figurait pas dans leurs dossiers respectifs.

Le couple Faubert-Latreille est incapable de replaquer leur véhicule récréatif. Photo : Radio-Canada/Courtoisie / Richard Latreille

Mme Faubert raconte avoir passé plus de trois heures au téléphone dans l’espoir de trouver une solution avec un représentant de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Mais, cela n'aboutit à rien.

On s’est fait dire qu’en étant en copropriété, on ne peut pas déremiser notre VR en ligne.[...]. Elle [ la personne au téléphone] nous a dit que vous devez faire ça en personne. Mais là, on n’est pas là, que doit-on faire? ajoute Mme Faubert.

« En d’autres mots elle nous disait de prendre l’avion, se rendre à la SAAQ et se rendre ici », surenchérit M. Latreille.

Le couple a donc demandé à leur fille de se rendre directement à un point de service de la SAAQ .

Elle s’est présentée et elle nous a dit : "c’est inconcevable, ça va prendre des heures. Je vais prendre rendez-vous" , continue Mme Faubert.

Le seul bémol est que la date du rendez-vous est fixée au 15 avril or, le couple retourne à Gatineau le 3 avril.

Pas un cas isolé

M. Latreille affirme que le cas de sa conjointe et lui est loin d’être isolé.

On connaît des gens en Floride qui sont dans le même problème , assure-t-il.

En effet, Sylvie Gadbois, une Québécoise originaire du sud de Montréal, est également copropriétaire d'un VR , avec son conjoint. En janvier ils ont décidé de visiter le Mexique.

Alors qu'ils s'apprêtent à retourner chez eux, tout comme M. Latreille et Mme Faubert, Mme Gadbois n’est pas non plus capable de replaquer son VR.

Christiane Faubert et Richard Latreille sont au Mexique depuis le 15 novembre. Photo : Radio-Canada/Courtoisie / Richard Latreille

Dans une réponse écrite de la SAAQ dont Radio-Canada a obtenu copie, la société d’État lui répond que les dossiers ne peuvent être créés qu'en utilisant le numéro de permis de conduire détenu par une personne et si le véhicule n'est pas immatriculé au nom de l'un ou l'autre des deux propriétaires respectifs, ce dernier n'apparaîtra alors dans aucun de ceux-ci.

En d'autres termes Mme Gadbois ne dispose actuellement d'aucun moyen pour pouvoir le faire à distance en ce moment même compte tenu que tous nos services en ligne, incluant le déremisage ainsi que l'obtention de certificats d'exemption pour les pneus d'hiver, sont uniquement accessibles par les dossiers "SAAQclic".

Mme Gadbois se dit indignée par la réponse.

Il y a quelques jours la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault a annoncé un sursis de 90 jours aux conducteurs qui n’ont pas pu renouveler leur permis à cause de déboires de la SAAQ .

Mme Gadbois espère qu’une mesure similaire sera accordée aux snowbirds coincés à l’étranger.

Nous attendons une solution concrète. Ce que la ministre Guilbault a donné c’est bon, mais nous, ça ne nous aide pas , lance-t-elle.

« On n’aura pas le choix que de prendre la route. On a 183 jours hors Québec, est-ce qu’on va perdre nos cartes d’assurance maladie ? Est-ce qu’on va traverser [ les frontières] sans pépin? Ça a beaucoup d’impact. » — Une citation de Richard Latreille, snowbird

Dans le cas où ils ne sont pas en mesure de replaquer leurs véhicules récréatifs respectifs, M. Latreille, Mme Faubert et Mme Gadbois, espèrent surtout que le gouvernement pourra aider les snowbirds qui veulent retourner au Québec, à traverser les États-Unis en toute quiétude.

Au moment d’écrire ces lignes, la SAAQ n’avait pas répondu aux demandes d’entrevues de Radio-Canada.

Avec les informations de Rosalie Sinclair