L’inclusion des personnes LGBTQ+ célébrée lors d’un tournoi de curling à Saskatoon

La Coupe Rock the River 2023, une compétition de curling regroupant 48 équipes constituées de membres de la communauté LGBTQ+ de partout au pays, a pris fin dimanche au Nutana Curling Club à Saskatoon après 3 jours de compétition.

La Ligue de curling Prairie Lily explique qu’à travers l’événement qui se tient pour la sixième fois, il s’agit d'offrir un espace sécuritaire et amusant à ses membres.

Nous pensons qu'il est important d'avoir des événements de soutien acceptables , affirme Michael Leier, trésorier et coordinateur des adhésions à la Ligue de curling Prairie Lily.

Nous avons donc une grande diversité de personnes. C’est un bon moyen pour les gens de se rencontrer dans un endroit sûr, amusant, amical et non discriminatoire , poursuit-il.

Plusieurs personnes étaient présentes pour encourager leur équipe de Curling, notent les organisateurs.

Nous attirons les personnes homosexuelles dans toute la ville afin de créer une atmosphère sûre et inclusive qui leur permette de participer et de se soutenir. Nous aidons également les personnes homosexuelles défavorisées à participer et à se soutenir , soutient Michael Leier.

Kitty Lankhorst, une participante reconnaît aussi l’importance sociale de cet événement sportif pour la communauté LGBTQ+

Il y a des équipes de tout le pays ou de l'ouest du pays, donc cela rassemble les gens, et je pense que pour nous, en tant que communauté, c'est important d'avoir des tournois comme celui-ci , souligne-t-elle.

Les fonds récoltés lors de cette compétition seront versés directement à la Ligue de curling Prairie Lily.

