Des fruits et des légumes d’ici pour des élèves de Saint-Monique

Les élèves de l'École Arc-en-ciel à Sainte-Monique, au Centre-du-Québec, ont maintenant accès à des aliments cultivés par des producteurs locaux. Une ferme de Sainte-Monique et une autre de Grand-Saint-Esprit fournissent des fruits et des légumes pour bonifier les repas de tous les enfants.

Cette initiative, mise en place il y a quelques semaines, vise d’une part à améliorer l’alimentation des élèves et d’autre part à encourager les agriculteurs locaux.

Une ferme de Sainte-Monique et une autre de Grand-Saint-Esprit fournissent des fruits et des légumes pour bonifier les repas de tous les enfants. La copropriétaire de la ferme La Gauloise, Moïra Trudelle, affirme que c’est une fierté de participer à ce projet et ainsi éviter du gaspillage alimentaire.

Actuellement, l’école reçoit des carottes, des choux et des pommes, mais vers la mi-avril, une variété d’autres légumes, comme des tomates, des concombres et des pois, s'ajouteront aussi à l'offre.

Des producteurs maraîchers de la région fournissent des légumes à l'école primaire pour que les élèves aient accès à des repas sains. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Plusieurs organismes et commerces des municipalités environnantes ont contribué au projet en faisant des dons pour payer les fruits et les légumes des fermes maraîchères.

Des ateliers de cuisine avec les produits des fermes participantes ont également été mis sur pied pour les élèves de la maternelle. Ces ateliers permettent aussi d'éviter le gaspillage alimentaire.

L’école a également établi un système de tirage à différents moments de l’année pour redistribuer les repas excédentaires et congelés à la cafétéria aux familles de l'école.

André Dufresne, l’un des instigateurs du projet, espère promouvoir le mieux vivre dans la municipalité.

« On est en train d’essayer de redynamiser notre milieu avec les grands-parents, les parents, les enfants. On espère qu’en brassant ça, ça va être mieux pour tout le monde. » — Une citation de André Dufresne, responsable de la cafétéria

En parallèle à cette initiative, l’école travaille également à offrir prochainement un repas du dîner à prix réduit aux élèves afin de poursuivre leur mission d’améliorer l’alimentation des jeunes.

D'après le reportage de Kassandra Lebel