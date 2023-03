Une réflexion à l’UQAC sur la manière d’encadrer l’utilisation de ChatGPT

Le logiciel d'intelligence artificielle permet d’obtenir en quelques clics une dissertation en n'inscrivant qu'une question.

La situation pousse certains professeurs à limiter les travaux à la maison et à revoir leurs méthodes de pédagogie, après avoir reçu des travaux qu’ils croient avoir été rédigés grâce au logiciel d’intelligence artificielle.

Il y a une portion d'inquiétude qui est tout à fait justifiée , convient le vice-recteur aux études, à la formation et à la réussite à l’ UQAC , Étienne Hébert.

L' UQAC entend lancer une réflexion sur le sujet. Une journée d'information aura lieu le 29 mai, pour démystifier les points positifs et négatifs de l'intelligence artificielle.

« Maintenant, il faut voir comment on va s'en servir, comment on va l'utiliser, comment on va se l'approprier. Est-ce que c'est une catastrophe? Je ne suis pas certain, je pense que ça demande de l'apprivoiser. Et c'est sûr que c'est important pour nous à l'UQAC de réagir puis de voir comment on va se positionner face à ça. »