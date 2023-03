Le Manitoba créera une nouvelle unité policière contre la violence faite aux enfants

Dans une conférence de presse, la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a précisé que l'unité d'enquête travaillera notamment en collaboration avec le centre Toba, à Winnipeg, qui vise à appuyer et à guider les enfants victimes d'abus et leurs familles.

Les bureaux de l'unité policière seront d'ailleurs installés dans les nouveaux locaux du centre, qui sont toujours en construction.

Selon la première ministre, l'investissement fait partie des près de 52 millions $ visant à contrer le crime dans la province, un montant dévoilé au début du mois de mars dans le budget provincial.

De son côté, le ministre de la Justice, Kelvin Goertzen, note que le Manitoba a connu une augmentation de la violence faite aux enfants et de leur exploitation dans les cinq dernières années.

Le centre Toba, ouvert en 2013, regroupe des intervenants spécialisés dans le soutien des enfants victimes de violence ou d'exploitation.

Un soutien englobant et centré sur l'enfant est essentiel pour leur bien-être et celui de leurs familles, qui sont victimes de situations tragiques , souligne Heather Stefanson.

L'investissement de 2,1 millions $ dans la création de l'unité policière provinciale contre la violence faite aux enfants est la plus récente de nombreuses annonces visant à renforcer la lutte au crime dans la province.

Avec notre stratégie de lutte aux crimes violents, nous voulons avoir une approche équilibrée pour rendre nos rues plus sécuritaires , affirme le ministre Goertzen, dans un communiqué de presse publié dimanche.