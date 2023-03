Un marché rétro de Calgary attire les amateurs de mode soucieux de l’environnement

L'événement, qui se déplace dans un nouvel espace à chaque fois, invitait ce mois-ci les passionnés de mode à se rendre dans un bâtiment vacant situé à l'angle de la 8e avenue et de la1re rue sud-ouest.

De 20 à 35 vendeurs participent à chaque édition du marché, offrant une gamme de produits, allant des vêtements aux bijoux, en passant par les chaussures et d'autres articles rétro.

Desiree Abbott est responsable du ReLove Market, qui a débuté en 2019. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

ReLove Market compte plus de 100 vendeurs qui participent ou espèrent participer au marché mensuel. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Tous les amateurs de rétro ont trouvé leur bonheur au marché ReLove, où étaient vendus des vêtements d'occasion, des accessoires et même des articles de cuisine rappelant le design du milieu du siècle dernier. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

La responsable du marché, Desiree Abbott, explique que la tendance des produits de seconde main est alimentée par des vendeurs soucieux de l'environnement.

Tout le monde veut [contribuer] pour aider la planète , estime-t-elle. Si on peut faire quelque chose qui nous passionne et qui contribue un peu à aider la planète, pourquoi ne pas le faire?

L'initiative, qui a débuté en 2019, compte désormais une liste de plus de 100 vendeurs qui viennent y écouler leur marchandise.

Émilie Gagnon, propriétaire de la collection de vêtements Maximalist Collection, est aussi adepte du « upcycling », ou surcyclage en français. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Sur place, Émilie Gagnon y met en valeur sa compagnie de revente Maximalist Collection.

Celle-ci considère qu'à l'instar des vendeurs, les clients essaient aussi de réduire la surconsommation en optant pour des vêtements de seconde main.

Les gens sont conscients de l'impact que ça a d'acheter vintage et de ne pas acheter de la [mode rapide] et, aussi, c'est que le vintage est beaucoup plus stylé , dit Émilie Gagnon. On a des choses qui viennent des années 80 et des années 90, qui n'existent plus aujourd'hui donc qui permettent d'avoir un style vraiment unique.

Sigrid Septier, propriétaire de Gloria Vintage, présente des vêtements et des articles rétro lors du marché ReLove Market. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Selon Sigrid Septier, propriétaire de Gloria Vintage, les vendeurs nourrissent leur passion tout en faisant partie d'une communauté avec qui ils partagent des valeurs.

Tout le monde veut faire partie d'un collectif et d'une communauté qui pense comme eux , remarque-t-elle. [...] On partage notre passion pour l'environnement, puis on essaie de faire notre part pour le futur de notre planète.

La brocanteuse estime qu’en rejetant les marques de mode rapide, les consommateurs recherchent aussi des styles distincts.

Avec les informations de Tom Ross