Des changements d’horaires et de trajets à la STTR

La Société a apporté des changements pour ses lignes 16 et 6 afin de permettre aux autobus d'être plus fidèles aux horaires affichés. De plus, la ligne 86 est complètement retirée, tandis que la ligne 6, qui va de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) au Carrefour Trois-Rivières-Ouest, restera en fonction les soirs et fins de semaine.

C’est la ligne 16 qui subit le plus de modifications. Le trajet ne passe plus sur le boulevard du District. Il emprunte plutôt le boulevard Mauricien.

L’amplitude de cette ligne sera aussi augmentée, de manière à ce qu’il y ait du service la semaine, les soirs ainsi que la fin de semaine. La navette qui faisait le trajet de l’ UQTR au centre commercial Les Rivières sera pour sa part abolie.

Finalement, un passage sur la ligne 60 sera ajouté de 18h46 à 19h à partir de l'arrêt Cooke/Thibeau.

La STTR fait valoir que la densification de la circulation nuit parfois aux déplacements des autobus. Ces changements surviennent ainsi pour permettre au réseau de respecter de manière plus assidue les horaires.

Elle invite les usagers, de même que les élèves qui utilisent le transport scolaire intégré à consulter son site web pour connaître les nouveaux horaires.