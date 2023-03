La demande en techniciens d’éoliennes dépasse l’offre à Lethbridge

Alors que les sources d’énergie alternatives prennent de plus en plus de place dans la production d’électricité en Alberta, les formateurs d’une école de Lethbridge pensent que la demande en techniciens d’éoliennes augmente plus rapidement que la disponibilité de la main-d’œuvre.

Le Collège de Lethbridge est la seule école à offrir un cours aux futurs techniciens d’éoliennes à l’ouest de l’Ontario. En un an, les étudiants apprennent à entretenir les éoliennes, tant d’un point de vue mécanique qu’hydraulique. Ils reçoivent également la formation nécessaire en matière de sécurité et de sauvetage.

Selon le formateur Kelly Norgard, le nombre d’inscriptions dans les programmes techniques a diminué, cette année, ce qui pourrait exercer une pression encore plus grande dans l’avenir.

Quand les jeunes ignorent les programmes techniques

Chez Careers The Next Generation, un organisme à but non lucratif qui met en lien de jeunes Albertains avec des membres de l’industrie, notamment dans les domaines techniques, la responsable de programmes Donna Wesley croit que la réputation de ces métiers peut avoir un rôle à jouer dans le déclin de l’intérêt.

Il y a une mauvaise perception, je crois, qui conduit certains à penser qu’apprendre un métier n’est pas s’éduquer , explique-t-elle.

Cette réputation fait que de nombreux jeunes ne savent même pas que certains emplois existent dans le domaine des énergies renouvelables, croit-elle.

À cela, il faut ajouter que lorsqu’il est question d’énergie en Alberta, la première pensée qui vient est souvent liée à l’industrie pétrolière et gazière, selon elle.

On doit sensibiliser les parents, les familles, les étudiants, les enseignants et les écoles pour qu’ils comprennent qu’apprendre un métier est une forme d’études postsecondaires et qu’il est important d’encourager des jeunes à se lancer.

Je peux pratiquement garantir que tous nos diplômés trouveront un emploi dès la diplomation , soutient Kelly Norgard.

Selon ALIS, le service d’information sur l’apprentissage de l’Alberta, le salaire moyen d’un technicien d’éolienne se situe à environ 45 $ l’heure.

Avec les informations d’Ose Irete et de Robson Fletcher