Une saison exceptionnelle pour la pêche blanche à La Baie

Les adeptes de pêche au poisson de fond ont profité d’un soleil radieux pour la dernière journée de la saison cet hiver, à quelques heures de la fermeture de la pêche à minuit.

Un record de 1150 cabanes de pêche ont été installées sur les glaces des villages de L’Anse-à-Benjamin et de Grande-Baie. Sur le fjord en entier, l’organisme Contact Nature estime que le nombre de cabanes a été de 1800.

En début de saison, l'embarquement a été un peu tardif. On avait eu quelques préoccupations, mais rapidement le froid est arrivé, rappelle le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand. Une très belle saison, presque record, je dirais, tant dans les villages qu'à l'extérieur des villages. Donc, on est vraiment contents.

Dimanche matin, 250 cabanes se trouvaient encore dans les deux villages. Les pêcheurs s’affairaient à retirer leur cabane des glaces dimanche, en prévision du passage du brise-glace au courant de la semaine.

Dimanche matin, il restait environ 250 cabanes dans les deux villages de pêche blanche de La Baie. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

L’une des meilleures saisons des dernières années

La pêche a également été bonne pendant la saison, sauf pour l’éperlan, selon les pêcheurs rencontrés. Ils ont été nombreux à atteindre leur quota lors de leurs journées de pêche.

Plusieurs s’entendent pour dire que cette saison est l'une des meilleures des dernières années.

La pêche scientifique au flétan de l’Atlantique a également été un succès pour sa deuxième année. Au total, 16 flétans ont été pêchés et le directeur général Marc-André Galbrand espère que le projet de recherche pourra se poursuivre pour une troisième année.

Le temps était ensoleillé dimanche après-midi pour clôturer la saison de pêche blanche. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

On est très chanceux, si on se compare à l'an passé, on avait juste eu un flétan en fin de saison. Donc, cette année, en avoir 16, on voit que les allégements au niveau de l'encadrement ont porté fruit , a-t-il souligné.

La pêche scientifique a créé un engouement pour la pêche blanche sur le fjord du Saguenay. Des pêcheurs de Charlevoix, de Montréal, ou encore des Îles-de-la-Madeleine, se sont inscrits au programme.

« On espère qu'on va pouvoir continuer l'an prochain, parce que normalement c'est un projet qui se termine cette année. On va avoir des discussions avec Pêche et Océans Canada, parce qu'il faudrait avoir entre 40 et 60 spécimens pour avoir une recherche digne de ce nom. » — Une citation de Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature

Le flétan le plus imposant pêché cette saison pesait près de 55 kilogrammes. Le record remonte à l’année précédente, avec un spécimen de 71 kilogrammes.

D’après un reportage de Béatrice Rooney