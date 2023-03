Un début de saison hâtif pour les acériculteurs bas-laurentiens et gaspésiens

À l'érablière Ma Cabane en Gaspésie, située à Sainte-Paule et l’une des plus importantes du secteur avec 147 000 entailles, la production de sirop d'érable est déjà bien amorcée, même que l'évaporation a débuté dimanche.

Pour Gino Ouellet, propriétaire de l'endroit, il s'agit donc d'un début de saison des sucres hâtif, soit une semaine plus tôt qu’à l’habitude.

Ce mini printemps avant le vrai printemps est comme un petit cadeau. C’est rare en début mars qu’on voit un redoux comme ça et qui se veut persistant pendant quelques jours. [...] On a déjà vécu cette situation dans le passé, mais on n’est pas tout le temps prêts pour ça , fait-il valoir.

M. Ouellet et son équipe affirment avoir été tout de même prêts pour ce début de saison précipité. Ils ont commencé l’entaillage des arbres à la mi-décembre, soit lorsque le froid hivernal s’installe pour toute la saison. Habituellement, ils entaillent plutôt au début de janvier.

Cette année, on appréhendait un hiver un peu difficile et on voulait commencer plus tôt pour être prêts. Donc, on a fini d'entailler quelques jours avant les premières coulées mercredi passé, alors on était pas mal prêts , affirme le propriétaire de Ma Cabane en Gaspésie.

Gino Ouellet, le propriétaire de Ma Cabane en Gaspésie à Sainte-Paule. Cette érablière s'étend sur les sommets des montagnes de Saint-Noël à Sainte-Paule et est passée de 141 000 à 147 000 entailles l'année dernière. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

C'est un petit peu plus à la course, mais on essaie de faire ça du mieux qu'on peut , renchérit Jérôme Gauthier, un ouvrier acéricole à Ma cabane en Gaspésie.

Un meilleur début de saison que l’année précédente

D’autres érablières constatent un début de saison un peu hâtif. C’est notamment le cas pour le Domaine Acer, à Auclair dans le Témiscouata, qui vit présentement ses premières coulées d'eau d'érable, ce qui réjouit Vallier Robert, le propriétaire de l'érablière.

L'année dernière, la saison des sucres avait débuté entre la fin mars et le début du mois d'avril, ce qui est assez tard, dit-il. Pour vivre un beau temps des sucres, il faut toujours avoir un gel pendant la nuit avec des températures au-dessus de zéro pendant le jour, idéalement entre 0 et 10 degrés, affirme Vallier Robert.

Cependant, les températures actuelles au-dessus des normales de saison inquiètent l'érablière de Daniel Bélanger, située à Amqui. Le producteur de sirop d'érable voit que l'eau a commencé à couler des arbres, mais pas suffisamment pour débuter la production.

Selon lui, il faut absolument que les températures se refroidissent pour pouvoir vivre une belle saison des sucres. Ça fait trop longtemps qu’il fait beau. Pour accélérer la montée et la coulée de la sève, ça prend des changements de température assez fréquents , explique le propriétaire, affirmant que la température demeure le nerf de la guerre des acériculteurs.

Un refroidissement est attendu au cours de la prochaine semaine, ce qui ralentira l'écoulement de l'eau d'érable. La saison de récolte devrait débuter pour de bon vers la fin mars et le début du mois d'avril, croit Gino Ouellet de Ma Cabane en Gaspésie.

Les tubulures relient les troncs des arbres à la cabane pour la transformation de l'eau d'érable. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Malgré le début de saison tardif l’année dernière, les acériculteurs de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ont néanmoins réussi à récolter près de 36 millions de livres de sirop d’érable en 2022, soit 17 % de la production totale du Québec.

Avec les informations de Marguerite Morin