Des militants disent non au prolongement du certificat d’un gazoduc d’Enbridge

Le projet est au point mort depuis près d’une décennie. Déguisés en zombies et tachés de faux sang, une dizaine de militants ont demandé qu'il ne soit pas déterré.

Devant le bureau de circonscription du ministre de l'Environnement, George Heyman, ils ont exécuté une chorégraphie empruntée à Michael Jackson sur les notes de la chanson Thriller.

Le pipeline n'a pas bougé depuis 10 ans , explique Kai Nagata, le directeur des communications de Dogwood, le groupe environnemental à l’origine de la manifestation. C'est un projet zombie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été mis de côté pendant des années.

Kai Nagata souligne que cette intervention publique est dans le but d’attirer l'attention du public et du gouvernement sur la teneur de la future décision, mais aussi d'envoyer un message clair : C'est fini le temps d'approuver des nouveaux pipelines.

Le projet prévoit d'aménager un réseau de transport de gaz naturel entre le nord-est de la Colombie-Britannique et la région de Prince Rupert. Il comprend 851 km à 872 km de gazoduc allant d'un diamètre de 912 mm à 1219 mm et jusqu'à cinq stations de compression.

Un certificat d'évaluation environnementale avait été initialement émis en 2014 et la construction du projet devait débuter en 2019.

Une prolongation de cinq ans a également été accordée pour le projet, mais le certificat nécessaire à la poursuite du projet expirera en novembre 2024 si la construction n'a pas commencé.

L’entreprise demande une deuxième prolongation en raison de retards causés par la pandémie et des délais d'obtention des permis de la part du gouvernement provincial, indique un porte-parole du ministère de l’Environnement par courriel.

Le ministère affirme que le bureau d'évaluation environnementale analyse actuellement la demande, notamment en consultant les Premières Nations.

Aucune décision prise pour le moment

Pour que la demande de prolongation du certificat soit approuvée, il faut, selon le gouvernement, déterminer qu'il y a ou qu'il y aura une situation d'urgence ou d'autres circonstances comparables qui justifient la prolongation, et que celle-ci est dans l'intérêt du public .

Selon Dogwood, ce gazoduc est le plus grand jamais proposé dans la province et il exportera chaque jour plus de gaz fossile que la Colombie-Britannique ne peut en produire actuellement .

Ça soulève les mêmes craintes que d'autres pipelines , souligne Kai Nagata. Et dans une crise climatique, il faut se tourner vers des énergies renouvelables et autres investissements publics, à part l'expansion de l'industrie pétrolière.

Aucune décision n'a été prise à ce jour, mais les militants restent toutefois perplexes.

Les zombies n'ont pas de cerveau, donc on ne peut pas dire ce qui va arriver , ironise Kai Nagata.

Si la législation ne permet qu'une seule prolongation d'un certificat d'évaluation environnementale, l'octroi d'une deuxième prolongation n'est pas sans précédent.

Le ministère de l’Environnement a déjà accordé deux autres prolongations par le passé à différents projets par le biais d'un amendement législatif.