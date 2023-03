Après une année compliquée, l’industrie du taxi reprend le dessus à Québec

Depuis le début de l’année, l’entreprise Taxi Coop est satisfaite du service offert à la population de Québec.

En à peine un an, la compagnie coopérative a ajouté 140 nouvelles voitures à sa flotte, passant de 435 à 575 véhicules.

On n’a jamais eu autant de voitures à Taxi Coop pour desservir le public , explique Luc Selesse, directeur des communications chez Taxi Coop.

De son côté, Robert Mercure, directeur général de Destination Québec Cité, reconnaît que l’industrie a rencontré des difficultés en 2022. Cependant, il assure avoir travaillé à améliorer le service depuis.

On est ailleurs, il y a beaucoup plus de véhicules et chauffeurs sur le marché, on travaille fort avec nos partenaires de l'industrie du taxi, l'aéroport , et les joueurs de l'industrie touristique, les hôtels pour régler le problème , dit M. Mercure.

Robert Mercure, directeur général de Destination Québec Cité, s'attend à un meilleur été cette année pour les taxis de Québec (Archives). Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Après trois ans de pandémie, l’industrie commence à retrouver son niveau de 2019. M. Mercure et Selesse constatent également une baisse du nombre de plaintes. Une raison de plus d’être optimiste en vue de la saison estivale.

Ça va beaucoup mieux maintenant, on a beaucoup moins de plaintes. Ce n’est pas parfait, il y a plus de travail à faire, mais ça s’enligne beaucoup mieux pour cet été , raconte Robert Mercure.

L’été à venir, on est très confiants. Avec le nombre de voitures qu’on a, les chauffeurs le savent, ça va être l’été où ils vont pouvoir ramasser beaucoup de sous , ajoute Luc Selesse.

La demande évolue

Luc Selesse observe, depuis 2020, que la demande de la population a changé, ce qui a forcé l’industrie du taxi à changer elle aussi.

Avec l’évolution des plateformes, les gens veulent avoir rapidement du service , explique le directeur des communications.

Pour pallier cette demande renouvelée, Taxi Coop a mis sur pied une application mobile. Le meilleur moyen, selon M. Selesse, d’obtenir le service désiré.

Ce que je dis aux gens, lorsqu’ils vont au restaurant ou dans des événements, c’est de prendre l’application , dit Luc Selesse.

Luc Selesse est directeur des communications chez Taxi Coop. Photo : Radio-Canada / Valérie Marcoux

Destination Québec Cité travaille également avec l’aéroport Jean-Lesage afin de mieux partager les données entre taxis. Un moyen supplémentaire, selon l’organisation, de reconnaître où se situe la demande en temps réel.

En plus de plancher sur différentes solutions pour éviter des étés difficiles comme celui de l’an dernier, Taxi Coop interpelle le gouvernement québécois afin d’obtenir de nouvelles subventions. Ramener celles qui étaient proposées auparavant pour encourager l’achat de véhicules hybrides fait partie de leurs demandes.

Oui, le gouvernement, il y a des subventions, mais pour ce qui est du taxi, ç’a toujours un peu été la même chose, on est à la fin, on peut dire, de leurs préoccupations , se désole toutefois M. Selesse.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe et Louis-Philippe Arsenault