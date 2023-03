Le Whitehorse Star perd son Capitaine Kirk

Jackie Pierce, propriétaire et éditrice de longue date du Whitehorse Star, est décédée le 1er mars dernier à l’hôpital général de Whitehorse. Elle avait 83 ans.

Selon sa fille, Melanie, Jackie Pierce avait deux grandes passions : sa famille et le Whitehorse Star. C’était une vraie fonceuse , dit-elle. Vous pouviez voir cette énergie qu’elle avait en elle, (...), je ne sais pas d'où elle la tirait, mais elle l’a toujours eue.

Originaire de Hayward, en Californie, Jackie Pierce est tombée en amour avec le Yukon en 1967, lors de sa première visite.

Elle et son mari de l’époque avaient fait leurs bagages et se dirigeaient vers l’Alaska avec leurs chiens et leurs enfants, mais des problèmes de véhicule en cours de route les ont fait s’arrêter à Whitehorse. À leur arrivée à destination, ils ont décidé de retourner au Yukon pour s’y installer.

50 ans au Whitehorse Star

La jeune mère de famille a fait son entrée au Whitehorse Star en 1972. À l’époque, selon le rédacteur en chef du journal, Jim Butler, c’était pour joindre les deux bouts.

Jackie Pierce a gravi les échelons pour devenir directrice de la publicité, avant de devenir rédactrice en chef en 1982.

En 2002, à l’âge de 62 ans, elle rachète le journal centenaire, devenant à l’époque la seule femme au Canada à être entièrement propriétaire d’un quotidien indépendant.

Fondé en 1900, le Whitehorse Star demeure 100% indépendant et publie trois éditions papier par semaine. Photo : Radio-Canada

Jim Butler garde le souvenir d’une femme à l’éthique de travail formidable, et dotée d’une détermination inébranlable à vaincre tous les obstacles .

Elle a toujours dit que si vous restez calme face à l'adversité, vous pouvez réussir , se rappelle Jim Butler, qui salue sa détermination à gérer une petite entreprise tout en s’occupant de sa famille.

Une super maman

Jackie Pierce a eu cinq enfants qui vivent toujours à Whitehorse.

J'ai toujours pensé qu'elle était une super maman , raconte sa fille aînée, Melanie.

Sa sœur Jessica se souvient de sa mère qui partait travailler tous les jours à la même heure et rentrait à la maison à 17 heures pour préparer le dîner et s'occuper de sa famille.

Elle commençait à préparer le dîner et elle avait toujours ses bottes d'hiver , se rappelle-t-elle.

Mais le Whitehorse Star, fondé en 1900, a toujours été un pilier pour la famille. Ses enfants y ont tous travaillé à un moment ou un autre.

Un changement de génération

Selon Jim Butler, les choses ne seront plus pareilles au journal.

Pensez au Starship Enterprise sans le capitaine Kirk. Eh bien, c'est nous maintenant , dit-il. C'était une atmosphère très calme et sombre lors de la publication des journaux la semaine dernière.

Jackie Pierce laisse dans le deuil cinq enfants, 16 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Sa famille conserve la possession et la gestion du Whitehorse Star.