Un tournoi de hockey autochtone pour unifier les Premières Nations de l’Ontario

La 49è édition du tournoi annuel de la Little Native Hockey League s'est ouverte dimanche à Mississauga, où s'affronteront sur la glace plus de 2400 jeunes autochtones représentant plus de 40 Premières Nations de l’Ontario.

Au-delà de la performance sportive des 184 équipes participantes, l'évènement, qui se déroule jusqu'à jeudi, a pour but de souligner l’unité des Premières Nations de la province, malgré les différences entre communautés.

Nous avons différentes cultures et différentes langues d’une nation à l'autre et il s'agit pour toutes ces nations d'être qu'une seule famille et de créer cette unité car nous avons en commun d’être tous Autochtones , explique le chef Scott McLeod de la Première Nation Nipissing, la communauté hôte du tournoi.

Scott McLeod (deuxième en partant de la gauche), actuel chef de la Première Nation Nipissing, a participé à toutes les éditions de la Little Native Hockey League depuis ses 5 ans jusqu'à ses 17 ans. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Le représentant autochtone avait lui-même participé à la première édition de ce tournoi en 1971 sur l'Île Manitoulin lorsqu’il avait cinq ans. Il a continué de jouer chaque année jusqu’à ses 17 ans. Je sais exactement ce qu'est ce tournoi du point de vue des enfants. Je sais d’un point de vue personnel à quel point c'est important pour les familles et les communautés de venir et de se rassembler.

« Dans les années 70, c'était une période difficile pour les autochtones dans la société, et ce tournoi a été créé parce que les enfants n'avaient pas d'endroits sûrs pour profiter du sport. » — Une citation de Scott McLeod, chef de la Première Nation Nipissing

Donc l'idée principale était d'offrir cet environnement où les jeunes autochtones peuvent être fiers de qui ils sont et simplement être eux-mêmes. Puis ça a grandi depuis ce temps-là jusqu'à ce gros tournoi que l’on connaît maintenant.

Chris Parker fait partie des jeunes participants de cette 49è édition du tournoi. Le garçon, qui joue pour les Warriors de Nawash, reconnaît qu’il s'agit d'un évènement vraiment spécial , car il permet à toutes les communautés de la province de se retrouver dans un esprit de compétition, mais avec le plaisir.

Chris Parker, troisième en partant de la gauche, joue au hockey depuis qu'il a quatre ans. On le voit sur la photo entouré de ses parents et de son petit frère. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

L’adolescent, qui participe à son quatrième tournoi, se réjouit d’être de retour sur la glace pour cette rencontre qui a été interrompue pendant trois ans en raison de la pandémie. Selon lui, les différents niveaux de jeu au sein des équipes permettent aux joueurs de se dépasser. C’est bien parce qu’il y a différents talents. C’est bon de jouer avec des gens qui sont meilleurs que vous , dit-il.

Le représentant de la Première Nation Nipissing au sein du comité d’organisation, Jeff Hanzlik, partage cet enthousiasme. Pendant 364 jours de l'année, les enfants ont hâte de venir ici pour représenter leur réserve et se faire des amis qui vont durer une éternité , dit-il en ajoutant que sa femme et ses quatre enfants sont aussi très impliqués dans la Little Native Hockey League, en tant que joueurs ou organisateurs.

On a travaillé très fort pour la réalisation de ce tournoi, on est bien heureux d’être rendu ici. Ça va passer vite et dans quatre jours on va faire un débrief et on va se préparer pour le 50è l'année prochaine.

Le premier tournoi de la Little Native Hockey League s'est disputé avec 200 joueurs répartis dans 17 équipes à Little Current, sur l'Île Manitoulin, en 1971.

À travers les années c’est devenu plus compétitif, ce qui est une bonne chose, mais nous devons nous rappeler les raisons d'être de ce tournoi et nous focaliser sur le fait que les enfants doivent avoir du plaisir, plus que sur le score , conclut le chef Scott McLeod.

Avec les informations de Yanick Lepage