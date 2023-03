Le plus vieux tournoi de curling de Sept-Îles toujours aussi populaire après 70 ans

Le plus vieux tournoi de curling de Sept-Îles a rassemblé plus de 115 joueurs, répartis en 29 équipes, qui se sont affrontés afin de remporter les grands honneurs. C'est une opération réussie selon la nouvelle direction du Tournoi Alouette Côte-Nord.

Les gens ont été généreux, on a ramassé beaucoup de commanditaires. Les portes étaient ouvertes. On dirait que la pandémie a peut-être divisé un peu les relations interpersonnelles, mais quand on s'est mis à cogner aux portes pour organiser cet événement-là, tout le monde nous a ouvert ses livres , soutient le directeur du Tournoi Alouette Côte-Nord, Jean Marchand.

Le directeur du 70e tournoi de curling Alouette Côte-Nord, Jean Marchand Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Le tournoi qui se terminait dimanche après-midi a accueilli des équipes venant de Sept-Îles, Maliotenam, Port-Cartier, Québec et Rimouski. Celles-ci étaient divisées en deux volets selon leur niveau de jeu, soit participatif ou compétitif.

Un événement et un sport rassembleurs

Le tournoi rassemble des sportifs de tous les âges. Certains, comme Gaétan Lavoie, évoluent avec le Club depuis les années 1960.

On était sur le sable ici en 1964. On n’était pas capables d’entretenir les glaces comme aujourd'hui et les connaissances n’étaient pas là non plus. Le balayage était fort différent, le balayage était avec de vrais balais , se souvient-il.

Gaétan Lavoie (à gauche) avec son équipe du tournoi Alouette Côte-Nord Photo : Gracieuseté d'Allan Fournier

Alors que le sport a bien changé au fil des décennies, l'intérêt pour celui-ci reste le même. D’ailleurs, la relève était bien présente au Tournoi Alouette Côte-Nord et l'engouement pour le curling serait même en croissance.

On joue ça fait un an et demi, on a commencé au début de la saison passée et on a vraiment eu la piqûre. On est tout le temps ici , raconte le jeune joueur de curling, Maxime Fortin.

Tous s'entendent pour dire que la stratégie, l'esprit d'équipe et la convivialité sont les raisons pour lesquelles tant de gens apprécient ce sport.

C'est ça qui est plaisant, on est mixé jeunesse et expérience. Le but, c'est d'apporter du monde, de faire découvrir le sport et on est à fond là-dedans , ajoute Maxime Fortin.

Avec le succès obtenu lors de ce tournoi, Jean Marchand espère être en mesure de renouveler l’expérience l’année prochaine.

D'après le reportage de Laurence Vachon