Une importante saisie de drogues effectuée dans le quartier de Pointe-Gatineau

Les policiers se sont rendus à un appartement du quartier, peu après 8 h 30 samedi matin, en réponse à un appel reçu pour désordre.

Les agents commencent ainsi la vérification de l'endroit et cognent à la porte de l’appartement en question.

C'est une femme, âgée de la vingtaine et avec une récente blessure au visage, qui leur répond. Elle leur demande de quitter les lieux, mais elle est rencontrée par des policiers.

Au même moment, d’autres agents entrent dans l’appartement dans lequel se trouvent alors quatre personnes. Le SPVG reçoit ensuite des informations selon lesquelles il y aurait présence d’une arme à feu dans le logement et comme quoi du trafic de stupéfiants y serait effectué.

Les policiers arrêtent donc les quatre individus pour des raisons de sécurité .

Lors de la vérification de l’appartement, les agents trouvent une arme de poing à autorisation restreinte. Le pistolet était chargé au moment de sa découverte par les policiers.

Le bureau des enquêtes criminelles du SPVG enclenche ainsi une demande de mandat de perquisition afin de pouvoir fouiller l’appartement.

La perquisition mène à la saisie d’une quantité assez importante de stupéfiants reliés au trafic , plus précisément des drogues de synthèse, selon le SPVG . Une somme d’argent et du matériel qui peut être utilisé pour faire du trafic de stupéfiants sont aussi localisés.

Deux des quatre personnes mises en état d’arrestation ont depuis été libérées. L'une d'entre elles l'a été sous promesse de comparaître.

Les autres, deux hommes de 20 et 27 ans de la région d’Ottawa, étaient toujours détenus au quartier général du SPVG au moment de publier ces lignes. Ils ont été appelés à comparaître dimanche devant la Cour du Québec.

Les accusations déposées dans ce dossier sont, entre autres, liées à la possession d’une arme à autorisation restreinte et de munitions; à la possession de stupéfiants et de matériaux pouvant être utilisés à en faire le trafic; et à la somme d’argent perquisitionnée.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet