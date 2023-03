Avalanche Canada donne des détails sur l’avalanche qui a tué trois Allemands en C.-B.

Selon un rapport d'incident, neuf héliskieurs et un guide se trouvaient à environ 30 km au sud-ouest d'Invermere, en Colombie-Britannique, dans la région de Coppercrown Mountain, sur une piste nommée Too bad about the skiing .

Le guide effectuait un regroupement plus haut sur la descente, lorsque la cinquième personne du groupe a provoqué un tassement au regroupement, ce qui a déclenché l'avalanche au-dessus.

Tout le groupe a été emporté dans la zone boisée clairsemée à côté du plus grand couloir d'avalanche, selon l'organisme non gouvernemental sans but lucratif.

Deux clients ont été complètement ensevelis et sont morts sur place, tandis que le guide et trois autres ont été partiellement ensevelis et grièvement blessés, et un autre a subi des blessures moins critiques.

Avalanche Canada affirme que tous les skieurs blessés ont été transportés par voie aérienne à l'hôpital d'Invermere, où l'un d'eux est décédé.

L'organisation a décrit l'événement du 1er mars comme une avalanche de classe 3 , ce qui signifie qu'elle était suffisamment importante pour détruire un bâtiment et casser des arbres. Le rapport indique que l'avalanche avait une largeur de 300 mètres et une épaisseur de 75 centimètres.

La semaine dernière, l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur (DPA) a indiqué que le maire de la municipalité d'Eging, à l'est de Munich, a confirmé que les trois hommes étaient originaires d'Allemagne et que deux résidaient dans sa petite ville de Bavière.

Le maire Walter Bauer a déclaré à l'agence de presse que l'autre homme était de Munich.

Avalanche Canada a mis en garde contre un manteau neigeux extrêmement instable sur la majeure partie de la Colombie-Britannique cette saison.

12 morts cette saison

Depuis le début de l’année, 12 personnes ont perdu la vie dans des avalanches en Colombie-Britannique. Parmi elles, deux personnes ensevelies dans l'arrière-pays non loin d'un domaine skiable près de Golden, un bénévole en recherche et sauvetage tué aux côtés d'un autre skieur dans la région de Chilcotin, deux agents de la police de Nelson qui n'étaient pas en service et qui participaient à une excursion de ski près de Kaslo, et deux frères de Pennsylvanie qui participaient à une excursion guidée d'héliski dans l'intérieur de la province.