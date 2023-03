Tesher, artiste de Regina, affronte d’autres célébrités dans l’émission Family Feud Canada

Le musicien de Regina Hitesh Sharma, connu sous le nom de scène de Tesher, a participé à un épisode spécial de Family Feud Canada qui sera diffusé avant la présentation des prix Juno lundi soir, et il affrontera une équipe de rappeurs célèbres. L'argent récolté soutiendra l'initiation des enfants à la musique.

Pour sa participation, l’artiste a fait appel à sa famille et à ses amis pour faire partie de son équipe.

Tesher, a connu un fulgurant succès international après être devenu viral sur TikTok en 2020.

Son équipe a affronté le rappeur britanno-colombien et ancien candidat aux Juno, bbno$, et le rappeur du Minnesota, Yung Gravy, dans le cadre du jeu télévisé animé par l'humoriste et acteur Gerry Dee.

Les équipes se sont affrontées avec l’objectif de gagner un montant de 10 000 dollars au profit d'une œuvre de bienfaisance de leur choix..

Tesher, à droite, affronte bbno$, à gauche, lau cours de l'édition spéciale de l'émission Family Feud Canada, animée par l'humoriste Gerry Dee, au centre. Photo : Radio-Canada / Alex Urosevic

Tesher, mis en nomination pour un Juno en 2022, explique que sa participation au jeu télévisé n'était qu'une aventure parmi tant d'autres.

Honnêtement, ma vie prend tellement de tournants que parfois je ne réalise même pas comment les choses arrivent , dit-il en riant.

Tesher indique avoir beaucoup travaillé pour se préparer à l'émission en regardant de nombreux épisodes anciens et en s'entraînant.

Si le tournage de l'émission a été très amusant, le fait d'avoir sa famille à ses côtés a été l'aspect le plus spécial de l'expérience, souligne-t-il.

L’artiste raconte avoir pensé que Family Feud Canada attendait de lui qu'il intègre d'autres célébrités dans son équipe, plutôt que ses proches.

Honnêtement, j'ai appris très tôt qu'il était très important de garder la famille près de soi. […] Ce sont toujours les personnes qui sont avec vous depuis le premier jour qui vous soutiendront , affirme-t-il.

Ils sont là pour les hauts et les bas. Et les bas, ils sont là. C'est un moment fort et je voulais le célébrer avec mes amis.

L'équipe du rappeur britanno-colombien bbn0$ (à l'extrémité droite de la photo). Photo : Radio-Canada / Alex Urosevic

Tesher dit que son son équipe était nerveuse pendant la compétition, à l'idée d'affronter bbno$, Yung Gravy et leur équipe d'amis et de membres de la famille, dont le rappeur ontarien Freddie Dredd, candidat à un Juno en 2023.

L'argent gagné dans l'épisode de Family Feud est destiné à MusiCounts, un programme qui initie les enfants aux instruments de musique.

Tesher se dit heureux de constater que cet épisode aide les enfants à acquérir les bases nécessaires pour faire de la musique.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti