Trois ans de COVID-19 : sommes-nous prêts pour « la prochaine fois »?

Trois ans après le début de la pandémie de COVID-19, certaines leçons sont de plus en plus claires aux yeux des experts de la santé publique. Pour les médecins Karl Weiss et Joanne Liu, la nécessité d’établir dès maintenant des mécanismes de réponses intégrés au niveau national et un comité de gouvernance au niveau international est indéniable.

En entrevue à l’émission Les faits d’abord, l’urgentiste Joanne Liu a reconnu avoir été profondément marquée par la pandémie de COVID-19. Elle avait pourtant déjà été amenée à répondre à des crises infectieuses dans des pays et des régions plus pauvres alors qu’elle était à la tête de Médecins sans frontières. Elle a d’ailleurs dirigé une mission en Afrique de l’Ouest avec l’organisme entre 2014 et 2016 pour faire face à l’épidémie d’Ebola.

Mais la force avec laquelle la pandémie de COVID-19 a frappé le monde entier a surpris Dre Liu.

Je ne croyais pas honnêtement qu’au Canada, un pays du G7, ce serait aussi difficile que ça l’a été. Les décès dans les résidences pour personnes âgées, notamment, resteront une tache dans notre histoire. Ce que je retiens de tout ça, c’est que ce n’est pas parce qu’on est riche qu’on fait beaucoup mieux.

L'urgentiste Joanne Liu Photo : AFP/Getty Images / Fabrice Coffrini

Le Canada, comme plusieurs autres pays, était mal préparé à faire face à un tel virus.

Il n’y a pas de doute qu’on n’était pas suffisamment préparé, affirme Joanne Liu. Maintenant, en se projetant dans l’avenir, comment on se prépare pour la prochaine fois?

« Je crois qu’il y aura une prochaine fois, on ne sait juste pas quand ça va arriver. On doit réfléchir collectivement pour s’assurer d’être plus forts et plus résilients. » — Une citation de Joanne Liu, urgentiste

Pour le docteur Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général à Montréal, la préparation va bien au-delà de la sphère de la santé publique.

Au début, on prévoyait une pandémie avec une influenza et finalement, ce qui est arrivé c’est une pandémie avec la COVID-19, ce qui est totalement inhabituel. Ça démontre que la préparation, c’est beaucoup plus que la santé publique. C’est une préparation sociétale, qui s’étend au niveau logistique, organisationnel, au niveau du travail avec les industries. , a indiqué le Dr Weiss, aussi en entrevue à l'émission Les faits d'abord.

Le microbiologiste et infectiologue Karl Weiss. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ça prend une préparation à l’échelle de l’État qui comprend beaucoup de composantes, dont la mobilisation. Rappelez-vous au début, on n’avait même pas assez de personnes pour aller nourrir les personnes âgées dans les CHSLD .

Certains pays ont réagi beaucoup mieux que d’autres et il y a des leçons à tirer de tout ça , a expliqué le Dr Weiss.

Plus de solidarité

Outre l’effort remarquable effectué au niveau international pour identifier le virus, trouver un vaccin et des traitements pour la COVID-19, l’inégalité dans la distribution des outils pour combattre la maladie a été flagrante à l’échelle mondiale.

Honnêtement, quand on est en temps de crise et que les ressources sont limitées, c’est chacun pour soi. C’est chacun pour les intérêts domestiques du pays. C’est pour ça qu'il faut s’entendre en temps de paix, en creux de vague de crise infectieuse, pour pouvoir négocier de façon plus humaine , a remarqué Joanne Liu, qui siège sur le comité indépendant de l’Organisation mondiale de la santé sur les réponses à la pandémie.

Le comité a pour objectif de jeter les bases d’un système de gouvernance internationale qui permettra une meilleure collaboration et une distribution plus équitable des ressources en cas de crises sanitaires.

« Au moment des crises, on voit le meilleur et le pire de l’homme. J'espère qu’on pourra faire un traité pandémique à l’[Organisation mondiale de la santé] et établir une gouvernance mondiale pour être plus solidaires quand arrive ce genre d'événement. » — Une citation de Joanne Liu, urgentiste

Les discussions du comité concernent le partage des ressources comme les vaccins et les traitements pour les virus émergents.

Il faut voir comment on peut s’assurer que tout le monde y ait accès. Que ce ne soit pas seulement une partie de la planète qui soit protégée et qui puisse être traitée. Ça, ce n’est pas possible [présentement] et il faut que ça change , a poursuivi Dre Liu.

Une réponse à une pandémie ce n’est pas une réponse technique de santé publique, mais une réponse transgouvernementale. Il ne faut pas que ce soit négocié seulement au niveau technique médical. Il faut aussi que ce soit négocié au niveau politique, aux Nations unies.

Des informations cruciales

L’organe de gouvernance mondial en cas de pandémie contribuerait également à un meilleur partage des informations et à plus de transparence concernant les virus et leurs origines. Actuellement, l’ OMS cherche toujours à connaître celle de la COVID-19.

Pour le moment, on ne sait pas. On n’a pas de preuve scientifique pour nous donner cette explication. Tant qu’on n'a pas d’explication basée dans la science, toutes les hypothèses sont sur la table et il faut les suivre , a dit Tarik Jasarevic, un porte-parole de l' OMS , en entrevue avec Alain Gravel.

Pour l’ OMS , connaître l’origine du virus est absolument primordial.

C’est important de comprendre la source de chaque épidémie ou pandémie pour des raisons scientifiques, mais aussi pour des raisons morales , poursuit M. Jasarevic.