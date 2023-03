Un groupe voué à la santé en milieu rural demande la création d’auxiliaires médicaux

Leur demande vise notamment à répondre aux préoccupations suscitées par la fermeture de salles d’urgence causée par la pénurie de personnel et la propagation d’infections respiratoires.

La tâche de l’auxiliaire médical, un poste qui existe dans d’autres provinces, est d’aider les médecins en rencontrant les patients, en faisant des examens sommaires et en produisant des ordonnances, entre autres choses.

Selon le directeur général du Rural Health Network, Paul Adams, les auxiliaires médicaux s’intégreraient parfaitement à l’approche d’équipe du milieu médical et permettraient de régler plusieurs problèmes du système de santé en milieu rural.

Nous savons qu’il y a des réticences à l’idée de donner des permis de pratique à des auxiliaires médicaux, et on essaie de savoir pourquoi , explique-t-il. Il semble pourtant y avoir un fort soutien [pour l’octroi de tels permis] chez les groupes qui seraient appelés à travailler avec ces auxiliaires.

S’il salue les initiatives proposées dans le dernier budget provincial, il se demande pourquoi les auxiliaires n’en font pas partie.

Une idée soutenue dans diverses sphères de la société

Les deux partis d’opposition de la province se sont prononcés en faveur de la création d’auxiliaires médicaux.

Selon Paul Adams, de nombreux membres du Rural Health Network, à savoir des résidents et des conseillers municipaux de Fort Nelson, Elkford et New Denver, sont également favorables au projet.

Le Collège des médecins et des chirurgiens de la province affirme, dans une déclaration écrite, qu’il soutiendra l’initiative si le gouvernement décide d’aller de l’avant.

De son côté, le ministère provincial de la Santé dit avoir à l’oeil l’arrivée d’auxiliaires médicaux dans d’autres provinces.

Permettre à un nouveau groupe de travailleurs de la santé de pratiquer exige une réflexion, une gestion et des ressources importantes afin de bien comprendre leur impact sur les équipes , dit le ministère dans une déclaration.

Avec les informations d’Akshay Kulkarni