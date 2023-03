Entente de principe acceptée chez Autobus B.R. et Tremblay & Paradis, la grève prend fin

L’entente de principe a été adoptée à 66 % par les membres du Syndicat des employés de transport Autobus B.R et à 85 % par le Syndicat des employés du transport scolaire Tremblay et Paradis. Les membres se sont prononcés dimanche matin lors d’une assemblée générale.

D’après un communiqué de presse envoyé dimanche, les employés d’Autobus B.R.,le taux horaire maximal passe de 18,73 $ à 24,50 $ l’heure, rétroactif au début de la présente année scolaire.

Les employés de Tremblay & Paradis, le taux horaire maximal passe de 21,92 $ à 27 $ l’heure, également rétroactif au début de l’année scolaire.

« Nous sommes vraiment satisfaits de constater que les conductrices et les conducteurs de ces deux syndicats reçoivent enfin leur part du gâteau. Ces importantes augmentations témoignent de la reconnaissance de leur métier et de leurs nombreuses responsabilités. Ce nouveau règlement qui survient après une grève générale illimitée démontre clairement la légitimité de leurs revendications » mentionne Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics.

Les chauffeurs d’autobus scolaires étaient en grève depuis le 16 février. Plus de 3 000 élèves de Québec et de la Rive-Sud étaient touchés par le mouvement de grève. Les écoliers pourront de nouveau utiliser l’autobus pour se rendre dans leur établissement scolaire.

Plus de détails à venir.