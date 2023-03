Irrigation du lac Diefenbaker : des fermiers et communautés autochtones sont sceptiques

Près de trois ans après l'annonce du projet d'irrigation du lac Diefenbaker, en Saskatchewan, certains agriculteurs et des communautés autochtones ne cachent pas leurs doutes quant aux bienfaits de l'initiative.

Le projet a été annoncé en 2020 par le gouvernement de la Saskatchewan et vise à doubler la surface des terres irrigables de la province, ajoutant 202 000 hectares de terres irriguées dans le sud et l'ouest de la province.

Avec ce projet en trois phases estimé à 4 milliards $, le gouvernement compte aussi créer de nombreux emplois pendant et après la construction, qui doit s'échelonner sur environ 10 ans.

Selon les données provinciales (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) , l'irrigation comptait pour 50 % de toute l'eau utilisée en province en 2019.

Un porte-parole de l'Agence de la sécurité de l’eau de la Saskatchewan (WSA), Patrick Boyle, précise que le projet n'en est qu'à sa phase préliminaire.

Ce projet représente des milliers de kilomètres de canaux connectés. Ça implique beaucoup de travail et de données techniques qui doivent être recueillies pour bien comprendre tous les facteurs , a-t-il précisé, lors d'une entrevue à l'émission Blue Sky de CBC, jeudi.

Des études techniques en vue d'élaborer une proposition d'évaluation environnementale sont en cours, d'après Patrick Boyle. Il ajoute que davantage d'informations sont nécessaires pour pouvoir déterminer si le projet dépassera les coûts ou la durée prévus.

Vieux outils

Un agriculteur du sud de la Saskatchewan qui pratique lui-même l'irrigation, Murray Hidlebaugh, a des doutes sur le projet depuis son annonce. Il est sceptique des engagements environnementaux de la province et remet en question les bienfaits que l'initiative pourrait apporter.

En tant que fermier, je me méfie toujours de ces grands projets. Ils me coûtent cher et j'en retire souvent peu de choses , souligne-t-il.

Murray Hidlebaugh s'inquiète particulièrement des effets négatifs de l'irrigation massive sur les milieux humides et la biodiversité, puisque dans le milieu agricole, c'est une préoccupation .

Il doute que le projet inclue suffisamment de protection contre les inondations et de stratégie de diversification, dont il estime que la province a besoin.

Je salue le fait qu'il procède prudemment, mais je crois que le gouvernement pourrait mieux utiliser ce temps et cet argent. Nous avons besoin de nouveaux outils, pas de vieux outils à grande échelle.

Craintes environnementales

La chef adjointe de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, Heather Bear, soutient que les Premières Nations concernées n'ont pas été suffisamment consultées quand le projet d'irrigation du lac Diefenbaker a été annoncé.

Elle souligne que les communautés autochtones touchées s'inquiètent des effets sur l'environnement, notamment la qualité de l'eau et de l'air.

La province devrait prendre en compte les deltas de la rivière Saskatchewan et de Cumberland House ainsi que les effets potentiels [du projet] sur la migration de millions d'oiseaux qui viennent dans le secteur , lance Heather Bear.

Patrick Boyle, de la WSA , précise dans un courriel que l'implication des Premières Nations et des Métis est une priorité . Il ajoute que les responsables du projet sont entrés en contact 567 fois avec des communautés autochtones.

Cependant, Heather Bear ne croit pas que les agriculteurs autochtones vont bénéficier de ce projet, même s'ils seront probablement les plus touchés, selon elle.

Il faut vraiment repartir de zéro avec ce projet.

Avec les informations de Dayne Patterson